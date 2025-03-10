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تراجعت 6 جنيهات، أسعار الدواجن اليوم الإثنين 10-3-2025 في الفيوم

اسعار الدواجن في
اسعار الدواجن في الفيوم، فيتو

تراجعت  اسعار الدواجن في محافظة الفيوم، اليوم عن أسعار الأمس، وبلغ الانخفاض في الأسعار 6 جنيهات في الكيلو، وتراوحت اسعار الفراخ البيضاء، ما بين 94 و104 جنيها للكيلو، بحسب موقع التاجر واسمه التجاري، وسعر كيلو الفراخ البيضاء الأمهات 90 حنيها، كما تراوحت أسعار الفراخ البلدى مابين 110 و125 جنيها، واسعار البط المولر مابين 95، و100 جنيها للكيلو، والبط الفرنساوي  الابيض مابين 85  و90 جنيها، والبط البلدي هجين مابين  120    و130 جنيها، والبط البلدي الحر تربية بيتي 140  الي 150جنيها،  وسعر كيلو الارنب البلدي 120 جنيها، والبط الميسكوفي 150 جنيها، وتراوح سعر بيع كيلو الفراخ الرومي ما بين 160 و170 جنيها.

اسعار مشتقات الدواجن في أسواق الفيوم  

وتراوح سعر كيلو البانيه   220  و 235 جنيها  وفي السوبر ماركت 240 جنيها،  وكيلو الاوراك 125 جنيها، وكيلو كبد وقوانص 130 جنيها، كيلو صدور بالعظم 155 جنيها، كيلو الدبابيس 155 جنبها، كيلو شيش طاووق 220 جنيها، كيلو حمام كداب 160 جنيها، كيلو كبدة صافى 150  جنيها، كيلو بانيه استربس صوبع 225 جنبها، كيلو بانيه شاورما مكعبات 225 جنيها، كيلو بانيه مخلى صدور سليمه 225 جنيها، كيلو الاجنحة 80 جنيها، كيلو الهياكل 55 جنيها.

مبادرة تخفيض اسعار اللحوم البلدية

كان الدكتور احمد الانصاري محافظ الفيوم، قد أعلن عن تدشين المرحلة الثالثة لمبادرة تخفيض أسعار اللحوم البلدية داخل مدينة الفيوم،  وتطبق اسعار المبادرة يوم الخميس من كل اسبوع، ويصل سعر الكيلو الي 325 جنيها، ويتم البيع في 8 منافذ موزعة علي أحياء مدينة الفيوم بالكامل ومدينتي ابشواي وسنورس، ويشارك في المبادرة عدد مربي الماشية ومحلات الجزارة وسلسلتين لتجارة المواد الغذائية الشهيرة بمدينتي ابشواي الفيوم.

البيضاء تواصل الانخفاض، أسعار الفراخ اليوم الإثنين 10 مارس 2025

أسعار الفراخ،انخفاض سعر الفراخ اليوم الأحد 9 مارس 2025

يذكر أن أسعار اللحوم الحمراء في القري والمراكز الأخري تتراوح ما بين 300 و350 جنيها حسب طبيعة كل قرية أو مركز علي حده، فالقري التي بها عدد مربين كبير ينخفض فيها السعر عن باقي القري.

 

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