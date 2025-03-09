إنقاذ حياة مريض أصيب بجلطة قلبية حادة بمستشفى القاهرة الجديدة التخصصي

أعلنت أمانة المراكز الطبية المتخصصة بوزارة الصحة عن تدخل طبي عاجل، نجح فريق مركز أبحاث القلب بمستشفى القاهرة الجديدة التخصصي في إنقاذ حياة مريض يبلغ من العمر 44 عامًا، كان يعاني من جلطة مكتملة بالشريان التاجي المغذي لعضلة القلب، مما أدى إلى انخفاض خطير في ضربات القلب.

إجراء قسطرة قلبية عاجلة وتركيب دعامتين دوائيتين بنجاح

وأكدت وزارة الصحة انه بفضل الجهود السريعة للفريق الطبي، تم إجراء قسطرة قلبية عاجلة، وتركيب دعامتين دوائيتين بنجاح، ليستعيد المريض حالته الصحية بشكل كامل.



كانت كشفت أمانة المراكز الطبية المتخصصة بوزارة الصحة عن استقبال قسم الطوارئ بمركز القلب والجهاز الهضمي بدمياط حالة حرجة لمريضة تبلغ من العمر ٤٥ عامًا، كانت تعاني من جلطة حادة بالجدار السفلي للقلب مع انخفاض حاد في ضغط الدم.

إجراء قسطرة قلبية أولية عاجلة

وقالت وزارة الصحة إنه بناء على التقييم الفوري للحالة، تقرر إجراء قسطرة قلبية أولية عاجلة Primary PCI على الفور لإنقاذ المريضة.

نقل المريضة من الطوارئ مباشرة إلى وحدة القسطرة التداخلية للقلب

أكدت وزارة الصحة أنه تم نقل المريضة من الطوارئ مباشرة إلى وحدة القسطرة التداخلية للقلب، وخلال الإجراء الطبي، تبين وجود انسداد كلي بالشريان التاجي الأيمن، ما استدعى تركيب دعامة دوائية على الفور.

وأشارت إلى أنه تم فتح الشريان المصاب وتركيب الدعامة بنجاح، مما أدى إلى عودة تدفق الدم بشكل طبيعي.

وبعد العملية، تم نقل المريضة إلى وحدة رعاية القلب وهي الآن بحالة مستقرة تحت الملاحظة الطبية.

وفي جهود مكثفة لإنقاذ مزيد من الأرواح إلى جانب هذه الحالة الحرجة، قام فريق القسطرة بإجراء عدة عمليات قسطرة علاجية وتشخيصية مخططة مسبقًا، من بينها ٣ حالات معقدة تطلبت التدخل في أكثر من شريان، وذلك ضمن جدول عمليات قسطرة الإثنين الأسبوعي.

استخدام مسمار نخاعي تشابكي مخصص لكسور أعلى الفخذ

كانت أمانة المراكز الطبية المتخصصة أعلنت عن استقبال قسم العظام بمستشفى قها التخصصي مريضة تبلغ 92 عامًا تعاني من كسر أعلى عظمة الفخذ.

وأوضحت أنه بعد عمل الأشعات والفحوصات اللازمة، تم تجهيز المريضة من قِبل فريق التخدير، وتم دخول المريضة إلى العمليات لإجراء عملية تثبيت للكسر باستخدام مسمار نخاعي تشابكي مخصص لكسور أعلى الفخذ، وتم خروج المريضة بصحة جيدة

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.