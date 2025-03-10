الجنايات تعاقب جدة بتهمة تعذيب حفيدها بالعجوزة.. المتهمة وآخرين قيدوا الطفل وأحرقوه في أماكن حساسة.. وارتكبوا الجريمة للانتقام من والده

أسدلت محكمة جنايات الجيزة الستار على اتهام سيدة بالعجوزة وآخرين بتعذيب طفل ابنتها وحرق مناطق حساسة في جسده "بشوكة" من أجل تأديبه والانتقام من والده، بالحبس عامين.

تحقيقات النيابة العامة في اتهام جدة بتعذيب حفيدها

وكشفت النيابة العامة في تحقيقات القضية رقم 10461 لسنة 2023 جنايات العجوزة، والمُقيدة رقم 1996 لسنة 2023 ورقم 925 مستأنف الجيزة، أن "حنان.ع"، في 30 مايو 2023 بدائرة قسم العجوزة بالجيزة، هتكت وآخرين، عرض المجني عليه الطفل "أ. م"، بالقوة بأن أحكموا قبضتهم عليه وجردوه من ملابسه فكشفوا عن عورته واستطالت أيديهم مناطق عفته وذلك حال كون المتهمة الأولى والدته وباقى المتهمين من ذويه ولهم سلطة عليه.

وأفادت تحقيقات النيابة العامة بأن المتهمة وآخرين احتجزوا الطفل المجني عليه، وعذبوه، وقامت والدته بتقييده وأحضرت "شوكة" طعام ساخنة ووضعتها على أجزاء متفرقة بجسده، وتوالت المتهمة مع باقي المتهمين ايذائه ضربا باستخدام سلك توصيلات هوائية وحرقوا اجزاء من جسده شوكة طعام وحرق شعر رأسه، وتعدوا عليه بالضرب بأداة عصا خشبية لإخماد صراخه نتيجة وحرمانه أوقاتا كثيرة من الطعام.

وتابعت النيابة العامة، أن المتهمة (الجدة) وآخرين بيتوا النية وعقدوا العزم على ارتكاب جريمتهم بحق الطفل، وأعدوا لذلك الغرض أدوات سلك، عصا خشبية، سلسلة من التي تستخدم في الاعتداء على الأشخاص، وكالوا له عدة ضربات استقرت بأنحاء متفرقة من جسده، بأن قاموا بتكبيل يداه بسلسلة حديدية بغرفة والدته نتيجة علته التي يعاني منها وهي تبولة اللاإرادي.

وأوضحت النيابة أن المتهمة تنمرت وآخرين، على المجني عليه الطفل بالقول واستعراض القوة عليه مستغلين في ذلك ضعفه وكان ذلك بقصد تخويفه والحط من شأنه ووضعه موضع سخرية، وذلك حال كون المتهمة الأولى والدته وباقي المتهمين من ذويه ولهم سلطة عليه من أجل الانتقام من والده.

تقرير الطب الشرعي للطفل الضحية

وثبت بتقرير الطب الشرعي الموقع على المجني عليه، أن الإصابات الموصوفة بجسد الطفل تنوعت ما بين حروق وكدمات وسحجات، نتيجة التعدي عليه بالضرب باستخدام أداة "شوكة" وعصا خشبية.

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