الإثنين 10 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ملفات وحوارات

الجنايات تعاقب جدة بتهمة تعذيب حفيدها بالعجوزة.. المتهمة وآخرين قيدوا الطفل وأحرقوه في أماكن حساسة.. وارتكبوا الجريمة للانتقام من والده

محاكمة المتهم، فيتو
محاكمة المتهم، فيتو

أسدلت محكمة جنايات الجيزة الستار على اتهام سيدة بالعجوزة وآخرين بتعذيب طفل ابنتها وحرق مناطق حساسة في جسده "بشوكة" من أجل تأديبه والانتقام من والده، بالحبس عامين.

تحقيقات النيابة العامة في اتهام جدة بتعذيب حفيدها

وكشفت النيابة العامة في تحقيقات القضية رقم 10461 لسنة 2023 جنايات العجوزة، والمُقيدة رقم 1996 لسنة 2023 ورقم 925 مستأنف الجيزة، أن "حنان.ع"، في 30 مايو 2023 بدائرة قسم العجوزة بالجيزة، هتكت وآخرين، عرض المجني عليه الطفل "أ. م"، بالقوة بأن أحكموا قبضتهم عليه وجردوه من ملابسه فكشفوا عن عورته واستطالت أيديهم مناطق عفته وذلك حال كون المتهمة الأولى والدته وباقى المتهمين من ذويه ولهم سلطة عليه.

وأفادت تحقيقات النيابة العامة بأن المتهمة وآخرين احتجزوا الطفل المجني عليه، وعذبوه، وقامت والدته بتقييده وأحضرت "شوكة" طعام ساخنة ووضعتها على أجزاء متفرقة بجسده، وتوالت المتهمة مع باقي المتهمين ايذائه ضربا باستخدام سلك توصيلات هوائية وحرقوا اجزاء من جسده شوكة طعام وحرق شعر رأسه، وتعدوا عليه بالضرب بأداة عصا خشبية لإخماد صراخه نتيجة وحرمانه أوقاتا كثيرة من الطعام.

وتابعت النيابة العامة، أن المتهمة (الجدة) وآخرين بيتوا النية وعقدوا العزم على ارتكاب جريمتهم بحق الطفل، وأعدوا لذلك الغرض أدوات سلك، عصا خشبية، سلسلة من التي تستخدم في الاعتداء على الأشخاص، وكالوا له عدة ضربات استقرت بأنحاء متفرقة من جسده، بأن قاموا بتكبيل يداه بسلسلة حديدية بغرفة والدته نتيجة علته التي يعاني منها وهي تبولة اللاإرادي.

وأوضحت النيابة أن المتهمة تنمرت وآخرين، على المجني عليه الطفل بالقول واستعراض القوة عليه مستغلين في ذلك ضعفه وكان ذلك بقصد تخويفه والحط من شأنه ووضعه موضع سخرية، وذلك حال كون المتهمة الأولى والدته وباقي المتهمين من ذويه ولهم سلطة عليه من أجل الانتقام من والده.

تقرير الطب الشرعي للطفل الضحية

وثبت بتقرير الطب الشرعي الموقع على المجني عليه، أن الإصابات الموصوفة بجسد الطفل تنوعت ما بين حروق وكدمات وسحجات، نتيجة التعدي عليه بالضرب باستخدام أداة "شوكة" وعصا خشبية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الطب الشرعي النيابة العامة تقرير الطب الشرعي جنايات الجيزة جنايات العجوزة قسم العجوزة

مواد متعلقة

النيابة تطلب تقرير الطب الشرعي لجثة سيدة سقطت من الطابق الرابع بالشرقية

السجن المشدد 10 سنوات للمتهم بهتك عرض طفل بالعجوزة
ads

الأكثر قراءة

تفاصيل أزمة إعلان أحمد سعد ومي عمر في رمضان 2025 (خاص)

أستاذة بالقومي للبحوث توضح السن المناسب لصيام الأطفال في رمضان (فيديو)

9 نصائح من الكهرباء للتعامل مع العدادات مسبقة الدفع

البحيرة ممتلئة عن آخرها وإثيوبيا تتعنت، خبير: حمل المياه كبير جدا على سد النهضة

ارتفاع أسعار 8 سلع غذائية خلال فبراير 2025

سعر صرف الدولار في البنوك المصرية (آخر تحديث)

أخبار مصر: صدمة في الزمالك قبل مواجهة الأهلي، انخفاض كبير بأسعار اللحوم، شلل في حركة الطيران الألماني، محاكمة الشيف الشربيني وزوجته

بعد انخفاض التضخم، خبير يزف بشرى سارة بشأن الاقتصاد وأسعار السلع

منوعات

المزيد

إصابة تركي بجروح خطيرة خلال اطلاقه مدفع رمضان

أطفال يشعلون النار في صديقهم باستخدام سلك المواعين بالأردن

تويوتا تقرر اليوم إغلاق خطوط إنتاج جديدة لها.. تعرف على السبب

هدد بقتلها، ملاكم سابق ينقذ موظفة بمطار كازاخستان من يد مسلح

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الأرز الأبيض اليوم الإثنين بالسوق المحلي

سعر كيلو السكر اليوم الإثنين في الأسواق

كم يبلغ سعر طن القصدير اليوم الأحد

آخر تطورات سعر الألومنيوم اليوم الأحد

المزيد

انفوجراف

حياة الملاجئ والمحلل فى المقدمة.. 8 قضايا تناقشها دراما رمضان 2025 (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل تفسد مستحضرات التجميل صيام رمضان؟ الأزهر للفتوى يحسم الجدل (فيديو)

معارك وغزوات، غزوة الخندق بين الحيلة العسكرية ومعجزات الرسول

تفسير رؤية الكنافة في المنام وعلاقتها بالسعادة الزوجية

المزيد
الجريدة الرسمية