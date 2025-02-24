السجن المشدد 10 سنوات للمتهم بهتك عرض طفل بالعجوزة

قضت محكمة جنوب الجيزة، بمعاقبة متهم بهتك عرض طفل بالقوة داخل مقهى بالعجوزة، غيابيا بالسجن المشدد 10 سنوات.

وكشفت النيابة العامة، أن "ش. م" عامل بغضون شهر أبريل 2024، بدائرة قسم شرطة العجوزة، محافظة الجيزة، هتك عرض المجني عليه الطفل "س. م"، حال كونه لم يبلغ ثمانية عشرة سنة ميلادية، بالقوة والتهديد غير مرة، بأن استغل حداثة سنه ووجوده بالمقهى محل عمله ليلًا منفردًا؛ فخلا به وخلع عنه سرواله عنوة، كاشفًا عورته وتجرد من ملابسه وهدده إيذاءً؛ فبث الرعب في نفسه، وهتك عرضه بالقوة.

وخلال التحقيقات قال الطفل المجني عليه ـ على سبيل الاستدلال ـ وأكد أنه أثناء لهوه بالمقهى محل عمل المتهم، أسفل منزله ليلًا، دلف إلى دورة المياه لقضاء حاجته حتى باغته المتهم بتجريد ملابسه كاشفًا عورته، وتعدى عليه بالقوة، وحالما صاح واستغاث هدده إيذاء فامتثل له حتى فرغ منه واعتاد إثمه غير مرة.

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