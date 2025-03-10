جوهرة كولومبية علي رادار برشلونة في الميركاتو الصيفي

كشفت تقارير صحفية أن نادي برشلونة يدرس التوقيع مع مهاجم كولومبي شاب خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

ووفقا لصحيفة "سبورت" الإسبانية، يدرس برشلونة التوقيع مع الكولومبي نيسير فياريال، مهاجم ميلوناريوس، الحاصل على الحذاء الذهبي في بطولة أمريكا الجنوبية تحت 20 عاما.

من هو الكولومبي نيسير فياريال ؟

ويبلغ نيسير 19 عاما، ويحظى بسمعة قوية بعدما تألق كهداف في النسخة الأخيرة من بطولة أمريكا الجنوبية تحت 20 عامًا. لكنه يعيش صراعًا مع ناديه ميلوناريوس، ويرفض تجديد عقده الذي ينتهي في ديسمبر المقبل.



وأشارت إلى أن عدة أندية تراقب وضع نيسير عن كثب، خاصة بعد أن غاب اللاعب عن التدريبات مع ميلوناريوس عقب بطولة أمريكا الجنوبية.

ويعد بورتو الذي لديه تاريخ طويل في التعاقد مع المواهب الكولومبية، من بين المهتمين به، إلى جانب نيوكاسل وواتفورد، وأندية أخرى.

وكان نادي ميلوناريوس قد توصل إلى اتفاق لبيع نيسير إلى فاسكو دا جاما مقابل 4 ملايين دولار، لكن ممثلي اللاعب رفضوا الصفقة "لأنهم يسعون لنقله إلى أوروبا".

ويتابع برشلونة تطورات مستقبل اللاعب عن كثب. وقد تواصل وسيط مع النادي الكتالوني وعرض اللاعب عليه، وتحلل الإدارة الرياضية في برشلونة بقيادة ديكو الوضع والخيارات المتاحة.

وإذا قرر برشلونة التحرك الآن لمنع أندية أخرى من الظفر بنيسير، فإن الصفقة قد تكلف النادي الكتالوني أقل من 3 ملايين يورو.

وأكدت سبورت: "لكن وكلاء اللاعب يفضلون الانتظار والتوقيع قبل 6 أشهر من نهاية عقده ليتمكن من الانتقال مجانًا".

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