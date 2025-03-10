برشلونة يطلب الوقوف دقيقة صمت قبل مباراة بنفيكا

دوري أبطال أوروبا، وجه نادي برشلونة، طلبا للاتحاد الأوروبي لكرة القدم يويفا بشأن مواجهة بنفيكا، غدا الثلاثاء، في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

كانت مباراة الذهاب على ملعب النور الأربعاء الماضي، انتهت بفوز برشلونة 1-0.

دقيقة صمت قبل مباراة بنفيكا

ووفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، طلب برشلونة الحصول على إذن من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم للوقوف دقيقة صمت تكريما لذكرى الطبيب كارليس ميينارو، قبل مباراة الفريق أمام بنفيكا.



وتسببت حالة الوفاة المفاجئة للطبيب كارليس ميينارو في تأجيل مباراة البارسا وأوساسونا ضمن الجولة 27 من الليجا، التي كانت مقررة السبت الماضي، ولا يتوقع أن يرفض اليويفا الطلب، خاصة وأنه وافق الأسبوع الماضي على إقامة دقيقة صمت في ملعب سانتياجو برنابيو قبل مواجهة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد، تكريما لذكرى خافيير دورادو، لاعب ريال مدريد السابق، الذي توفي عن عمر 48 عاما؛ بسبب إصابته بسرطان الدم.

وسيكون هانز فليك، مدرب برشلونة، الوحيد الذي سيتحدث لوسائل الإعلام اليوم قبل مواجهة بنفيكا.

وعادة ما يرافق المدرب أحد لاعبي الفريق في المؤتمرات الصحفية قبل مباريات دوري الأبطال، لكن هذه المرة لن يتحدث أي لاعب كعلامة على الحداد.

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