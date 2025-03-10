الإثنين 10 مارس 2025
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مستشفى الكلى في الدقهلية تحصد المركز الثالت على مستوى الجمهورية في التقييم الوزارى السنوي

تكريم كلي ميت غمر
تكريم كلي ميت غمر

أعلن الدكتور تامر مدكور، وكيل وزارة صحة الدقهلية، فوز مستشفى كلى ومسالك ميت غمر، بالمركز الثالت على مستوى الجمهورية، في التقييم الوزارى السنوى لمكافحة العدوى.  

كلى ومسالك ميت غمر"  تحصد المركز الثالت على مستوى الجمهورية في التقييم الوزارى السنوى

وأعرب وكيل الوزارة، عن خالص تهنئته لفريق العمل بمستشفى كلى ومسالك ميت غمر  لتميزهم وأدائهم المشرف، مثمنًا فى الوقت ذاته حصول حميات المنصورة على المركز الثامن علي مستوي الجمهورية في برامج مقاومة مضادات الميكروبات AMR
  ومؤكد ًا ان التناغم المستمر بين إدارات صحة الدقهلية أحد أسباب تحقيق هذا الإنجاز 

 

بدوره صرح الدكتور هاني حمدي، مدير إدارة مكافحة العدوى، بأن هذا الإنجاز نتاج الدعم المتواصل، من وكيل الوزارة، بالإضافة لمجهود أعضاء إدارة مكافحة العدوى بالمديرية، وجميع العاملين بمستشفى كلى ومسالك ميت غمر، وفى مقدمتهم  الدكتور مدحت الأشقر مدير المستشفى، الذي يقدم الدعم الدائم لمكافحة العدوى بالمستشفى كما وجه الشكر أيضا لفريق مكافحةالعدوى بمستشفى الحميات  لتميزهم الدائم وادائهم المشرف. 
 

المؤتمر الوطني الثاني لمكافحة العدوى

جاء ذلك خلال مشاركة وكيل الوزارة ولفيف من قيادات صحة الدقهلية فى فعاليات المؤتمر الوطني الثاني لمكافحة العدوى والمقاومة لمضادات الميكروبات حيث جرى على هامش المؤتمر تقييم المستشفيات الأعلى.

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