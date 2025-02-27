الخميس 27 فبراير 2025
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دورة تدريبية على الأساليب والمعايير الصحية في مكافحة العدوى بمستشفيات الدقهلية

دورة تدريبية بصحة
دورة تدريبية بصحة الدقهلية، فيتو

نظمت مديرية الشئؤن الصحية دورة تدريبية لأقسام مكافحة العدوى بالمستشفيات لرفع مستوى دراية مقدمي الخدمة الصحية بمعايير وسياسات مكافحة العدوى.

يأتي ذلك تنفيذًا لتعليمات الدكتور تامر مدكور وكيل الوزارة بتحسين الخدمات المقدمة بمستشفيات المحافظة من خلال رفع مستوى دراية مقدمي الخدمة الصحية بسياسات مكافحة العدوى،جنبا إلى جنب أعمال الإشراف والمتابعة وتقييم مؤشرات الأداء.

استمرت الدورة لمدة ثلاثة أيام بقاعة التدريب بمستشفى رمد المنصورة.

واستهدفت إعادة تدريب جميع رؤساء وأعضاء فرق مكافحة العدوى بالمستشفيات على الاحتياطات القياسية وكذلك الاحتياطات الإضافية والسياسات التخصصية لمكافحة العدوى خلال النصف الاول من عام ٢٠٢٥.

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وأكد الدكتور هاني حمدي مدير  أن الإدارة بدأت بدورة تدريبية على الاحتياطات القياسية لنصف العدد المستهدف وسيتم تكرار الدورة للنصف الثاني من المستهدف خلال شهر مارس ٢٠٢٥ ثم البدء في التدريب على الاحتياطات الإضافية والسياسات التخصصية بالأقسام.

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