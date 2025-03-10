الاستعلام عن الحالة الصحية لفتاة صدمتها سيارة بالمطرية

أمرت نيابة المطرية بالاستعلام عن الحالة الصحية لفتاة أصيبت بجروح وكسور عندما صدمتها سيارة أثناء عبورها الطريق، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات.



تلقى قسم شرطة المطرية بـ مديرية أمن القاهرة بلاغا من إحدى المستشفيات باستقبالها فتاة 25 سنة مقيمة بدائرة القسم) مـصابة بجروح وكسور متفرقة بالجسـم إثر حدوث مصادمة بدائرة القسم.

وعلى الفور انتقلت قوات الأمن إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين أنه أثناء عبور فتاة الطريق صدمتها سيارة مما أدى إلى إصابتها بإصابات بالغة وتم نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتحرر المحضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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