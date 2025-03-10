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رياضة

اتحاد الكرة يعلن اليوم أسماء حكام القمة 130 بين الأهلي والزمالك

الأهلي والزمالك،
الأهلي والزمالك، فيتو

القمة 130، تعلن لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة المصري، اليوم الإثنين، أسماء طاقم الحكام المصري، الذي ستسند له إدارة مباراة القمة 130 بين الأهلي والزمالك، التي ستجمع الفريقين مساء غد الثلاثاء، ضمن مواجهات الدوري المصري الممتاز.

أزمة داخل لجنة الحكام بسبب الغيابات

وكان مصدر مسئول داخل اتحاد الكرة المصري، قد كشف أن هناك أزمة داخل لجنة الحكام بشأن اختيار حكم مباراة الأهلي والزمالك في القمة 130.

وأشار المصدر، إلى أن أوسكار رويز رئيس لجنة الحكام الجديد، تابع الكثير من المباريات في مسابقة الدوري وكأس مصر هذا الموسم عبر الفيديو لتقييم مستوى الحكام، وسيكون له دور في اختيار حكم المباراة بالتشاور مع أعضاء لجنة الحكام الرئيسية.

الحكم محمد الحنفي، فيتو
الحكم محمد الحنفي، فيتو

لجنة الحكام تثق في جميع أبنائها

وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لفيتو، أن لجنة الحكام لديها ثقة في كل الحكام المتواجدين ضمن القائمة الدولية وقدرة أي منهم على إدارة المباراة بكفاءة والخروج بها لبر الأمان، مشيرا إلى أن الأزمة الحقيقية تكمن في عدم توفر الرباعي أمين عمر ومحمود البنا ومحمد معروف، بعد ذهابهم إلى كوت ديفوار للمشاركة في معسكر حكام النخبة، وأحمد الغندور يتواجد في تونس لإدارة مباراة بالدوري التونسي.

وتابع المصدر، هناك ثلاث أسماء تتبقى في القائمة الدولية هم؛ محمود ناجي ومحمود بسيوني وحمادة القلاوي، وكل منهم يملك كفاءة فنية عالية، ولكن تبقى قوة الشخصية وتحمل ضغوط المباراة هي الفيصل في اختيار أحدهم لإدارة المباراة.

الحكم الدولي محمود بسيوني، فيتو
الحكم الدولي محمود بسيوني، فيتو

الحنفي مرشح بقوة وبسيوني في الصورة

وأكمل المصدر، هناك اتجاه قوي داخل لجنة الحكام لتكليف محمد الحنفي لإدارة مباراة القمة 130 بين الأهلي والزمالك، على الرغم من أنه خارج القائمة الدولية حاليا، إلا أنه يملك خبرات كبيرة وسبق له إدارة مباراة القمة بنجاح، كما أن الحنفي يملك شخصية قوية وقدرة على إمتصاص عصبية اللاعبين وتحمل الضغوط الجماهيرية، لذلك فإنه موجود بقوة في حسابات لجنة الحكام لإدارة القمة 130، يأتي بعده في الترتيب محمود بسيوني.

 

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القمة 130 لجنة الحكام الرئيسية إتحاد الكرة المصرى الأهلى والزمالك الدوري المصري محمود ناجي محمود بسيوني محمد الحنفى

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