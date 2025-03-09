الأحد 09 مارس 2025
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أخبار مصر

الأرصاد تعلن استمرار ارتفاع درجات الحرارة غدا

حالة الطقس غدا، فيتو
حالة الطقس غدا، فيتو
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 كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن استمرار ارتفاع درجات الحرارة، حيث تبدأ فى الارتفاع التدريجى بقيم تترواح من 2: 4 درجات مئوية غدا الإثنين.

الأرصاد تعلن درجات الحرارة المتوقعة غدا الأحد

ارتفاع طفيف، الأرصاد تعلن درجات الحرارة المتوقعة غدا السبت

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا  الإثنين، ويسود طقس دافئ نهارا على القاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد وعلى الوجه البحري وعلى السواحل الغربية، معتدل على السواحل الشرقية، وجنوب سيناء ودافئ على جنوب الصعيد بارد ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

 

الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس نهارا
 

ومن المتوقع أن  يسود طقس دافئ نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري وعلى السواحل الشمالية و شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.


كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس بارد ليلا وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى  شديد البرودة ليلا على شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.


كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة  الغد: 
القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 23

درجة الحرارة الصغرى:  12

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:20

درجة الحرارة الصغرى: 11

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر 

درجة الحرارة العظمى:24

درجة الحرارة الصغرى: 16

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 24

درجة الحرارة الصغرى: 10

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:26

درجة الحرارة الصغرى:14

 

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