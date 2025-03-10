مصطفى يونس: كدت أتزوج للمرة الخامسة من راقصة في شارع الهرم

كشف مصطفى يونس، نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، بعض تفاصيل من حياته الشخصية، مشيرًا إلى أنه تزوج أربع مرات، وكاد أن يكون زواجه الخامس من راقصة في شارع الهرم، لكنه لم يتم.

زيجة مصطفى يونس الأولى

وأوضح أن زيجته الأولى كانت قبل أن يبدأ مشواره الكروي بشكل رسمي، حين كان في العشرين من عمره، وذكر أن زوجته الأولى دعمته في مسيرته، حيث أخبرته أنها ستساعده في تحقيق حلمه كلاعب كرة قدم، حتى أنها وعدته بشراء سيارة له في وقت كان يعتمد فيه على المواصلات العامة.

حياة مصطفى يونس

وأضاف يونس خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أنه كان شديد الحرص على مستقبله، ليس فقط من أجل نفسه، ولكن من أجل عائلته البسيطة، حيث نشأ في أسرة متواضعة مكونة من عشرة أشقاء.

وأكد أنه كان يساعد والده في مصاريف البيت، مشددًا على أنه كان يسعى دائمًا لكسب رزقه بالحلال.

كما تحدث عن عشقه للنادي الأهلي، مشيرًا إلى أن الذي لم يلعب في القلعة الحمراء لم يعش تجربة كرة القدم الحقيقية، مؤكدا أن النادي الأهلي يتميز بسيستم منضبط يختلف عن الأندية الأخرى، حيث تدار الأمور باحترافية بعيدًا عن الأهواء الشخصية، وهو ما جعله نادي المبادئ والقيم.

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