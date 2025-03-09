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رياضة

مصطفى يونس يوجه رسالة مؤثرة لمحمود الخطيب

الكابتن محمود الخطيب،
الكابتن محمود الخطيب، فيتو

أعرب مصطفى يونس، نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، عن سعادته الكبيرة بمشروع استاد النادي الأهلي الجديد في الشيخ زايد، مشيرًا إلى أنه يحمل أهمية كبيرة له شخصيًا، وأضاف: “طالما رأيت صورة الكابتن محمود الخطيب، فأنا مسامحه في كل شيء”.

 

طفرة الخطيب في إدارة النادي الأهلي 

وأكد يونس خلال مشاركته في برنامج “خط أحمر” المذاع على قناة الحدث اليوم، محمود الخطيب وضع بصمته في تاريخ القلعة الحمراء للأبد، وصنع طفرة حقيقية في الأهلي والاستاد الجديد دليل على ذلك.

 

لقب مصطفى يونس 

وأشار إلى أنه خلال مسيرته لعب إلى جانب مجموعة من أفضل اللاعبين، ليس فقط في الأهلي، ولكن أيضًا في المنتخب المصري، حيث عُرف بلقب "السد المنيع" نظرًا لقوته الدفاعية.

 

واستذكر يونس قوة الأندية المصرية في عصره، مشيرًا إلى أن مواجهة فرق مثل المنصورة، أندية القناة، والسويس، كانت صعبة للغاية، قائلًا: "كنا نحسب لها ألف حساب.. أين هذه الفرق الآن؟"

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