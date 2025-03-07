مفاجأة، اتحاد الكرة يحذف منشور حكام مباراتي كأس مصر اليوم

قامت الصفحة الرسمية لاتحاد الكرة، بحذف بوست حكام مباراة الزمالك مودرن سبورت في بطولة كأس مصر في لقطة أثارت الجدل.

وأعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، عن طاقم تحكيم مباراة الزمالك ومودرن سبورت، والبنك الأهلي والمصري والتي ستقام اليوم الجمعة، ضمن منافسات بطولة كأس مصر.



ويواجه الزمالك نظيره مودرن سبورت على استاد القاهرة الدولي، ضمن مواجهات دور الـ16 من عمر مسابقة كأس مصر.



وكان الزمالك قد تأهل إلى دور الـ16، بعدما فاز على فريق أبو قير للأسمدة في دور الـ32 بهدفين دون مقابل.

وتنطلق المباراة بين الزمالك ومودرن سبورت في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء اليوم الجمعة بتوقيت القاهرة، تحت قيادة الحكم عبد العزيز السيد ويساعده شريف عبد الله وعمر فتحي وحكم رابع محمد طه ويراقب المباراة مصطفى إسماعيل.

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