جماهير منتخب مصر للمحليين تهتف للإسماعيلي في مباراة جنوب افريقيا (فيديو)

منتخب المحليين، حرص عدد من مشجعي منتخب مصر في مباراة جنوب افريقيا على ستاد هيئة قناة السويس، في الهتاف لنادي الإسماعيلي في مباراة إياب المرحلة الأولى من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس أمم إفريقيا للمحليين، التي تنطلق فعالياتها في أغسطس المقبل في ضيافة كينيا وتنزانيا وأوغندا.

وودع منتخب مصر للمحليين التصفيات المؤهلة لبطولة أمم إفريقيا للمحليين، بعد خسارته أمام أمام ضيفه منتخب جنوب إفريقيا بثلاثة أهداف مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع الفريقين

بتلك النتيجة يتأهل منتخب جنوب إفريقيا بعد الفوز 4-2 في مجموعة لقاءي الذهاب والعودة

تقدم منتخب جنوب إفريقيا بهدفين في الدقيقتين 15 و27، ثم سجل محمد السيد شيكا هدف منتخب مصر في الدقيقة 32 من عمر اللقاء.

وفي الدقيقة 51 يسجل منتخب جنوب إفريقيا الهدف الثالث من ركلة جزاء عن طريق اللاعب لوسولي.

وكان القائكة الأيسر لمرمى منتخب مصر تصدى لهدفين محققين لصالح جنوب إفريقيا كانت كفيلة بزيادة الغلة التهديفية لمنتخب البافانا بافانا

تشكيل منتخب مصر أمام جنوب إفريقيا

دخل منتخب مصر للمحليين مباراته أمام جنوب إفريقيا بتشكيل مكون من:

وكانت مباراة الذهاب التي أقيمت في جنوب أفريقيا الأحد الماضي، انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق

وفشل منتخب مصر للمحليين في تحقيق حلم التأهل لبطولة أمم إفريقيا للمحليين للمرة الأولى في تاريخه للمرة الثالثة، وهو نتاج طبيعي لسياسات مجالس إدارة اتحاد الكرة المتعاقبة، منذ إنطلاق النسخة الأولى للبطولة في 2009

منتخب مصر للمحليين لم يتم تشكيله إلا قبل أسبوعين فقط من إنطلاق تصفيات البطولة، وتم تكليف وائل رياض المدير الفني لمنتخب مواليد 2007 ليقود الفريق أمام جنوب إفريقيا، ما يشير إلى أن مجلس إدارة اتحاد الكرة الحالي لم يعير البطولة أي إهتمام، وأن المشاركة في التصفيات فقط جاء من أجل تجنب التعرض لعقوبات من قبل الكاف، ضاربا بعرض الحائط سمعة الكرة المصرية

منافس جنوب إفريقيا في المرحلة الأخيرة بالتصفيات

يُذكر أن منتخب جنوب أفريقيا سيواجه مالاوي في المرحلة الأخيرة من التصفيات بعد أن تخطى نظيره منتخب جزر القمر، وسيُقام لقاء الذهاب في أحد أيام 2 أو 3 أو 4 مايو المقبل، والإياب في أحد أيام 10 أو 11 أو 12 من الشهر نفسه.

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