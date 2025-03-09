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رياضة

موعد مباراة منتخب مصر للمحليين أمام جنوب أفريقيا والقناة الناقلة

منتخب مصر للمحليين،
منتخب مصر للمحليين، فيتو

يدخل منتخب مصر للمحليين بقيادة مديره الفني وائل رياض، اليوم الأحد، مواجهة حاسمة أمام نظيره جنوب أفريقيا في إياب المرحلة الأولى من التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا للمحليين، المقرر انطلاقها في شهر أغسطس المقبل، في ضيافة كينيا وتنزانيا وأوغندا.

موعد مباراة مصر وجنوب أفريقيا للمحليين والقناة الناقلة

تنطلق صافرة مباراة منتخب مصر للمحليين أمام نظيره جنوب أفريقيا في تمام التاسعة والنصف مساء اليوم الأحد، على ستاد هيئة قناة السويس بالإسماعيلية.

وتنقل شبكة قنوات أون سبورت مباراة مصر وجنوب أفريقيا على الهواء مباشرة  

 

الجهاز الفني لمنتخب المحليين، فيتو
الجهاز الفني لمنتخب المحليين، فيتو

منتخب مصر بزيه التقليدي أمام جنوب أفريقيا 

أسفر الاجتماع الفني لمباراة مصر أمام جنوب أفريقيا في إياب تصفيات كأس الأمم الأفريقية للمحليين عن ارتداء المنتخب المصري عن القميص الأحمر والشورت الأبيض والشراب الأسود، بينما منتخب الضيوف سيرتدي القميص الأصفر والشورت الأخضر والشراب الأصفر.

منافس مصر حال التأهل للمرحلة الأخيرة بالتصفيات

يُذكر أن الفائز من مجموع مباراتي مصر وجنوب أفريقيا يواجه المتأهل من الثنائي جزر القمر ومالاوي في المرحلة الثانية من التصفيات، على أن يُقام لقاء الذهاب في أحد أيام 2 أو 3 أو 4 مايو المقبل، والإياب في أحد أيام 10 أو 11 أو 12 من الشهر نفسه.

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