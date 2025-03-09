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رياضة

وائل رياض يعلن تشكيل منتخب المحليين لمواجهة جنوب إفريقيا

منتخب مصر للمحليين،
منتخب مصر للمحليين، فيتو

منتخب المحليين، أعلن وائل رياض تشكيلة منتخب مصر للمحليين لمواجهة نظيره جنوب إفريقيا، في اللقاء المقرر انطلاقه بعد قليل، في إياب المرحلة الأولى من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس أمم إفريقيا للمحليين، التي تنطلق فعالياتها في أغسطس المقبل في ضيافة كينيا وتنزانيا وأوغندا.

تشكيل منتخب مصر أمام جنوب إفريقيا

يدخل منتخب مصر للمحليين مباراته أمام جنوب إفريقيا بتشكيل مكون من:

قد تكون صورة ‏تحتوي على النص '‏도 اعة GYPTIANTE مصر ضد جنوب إفريقيا تصفيات امم ف فريقيا 2025 محمود أبو السعود عبد الرحمن صميدة ميشو. عمارة.عمر عدلي سيد عبد الله (نيمار) يوسف الجوهري مصطف. جمال مهاب. سامي محمد عنتر - محمد السيد شيكا.علي حسين محمد أبو النجا لؤي وائل محمد جابر شريف رضا رامز ميلاد جرجس مجدي محمود دياسطي BS ΟΓΔ دانون بدمث تد_شمم Carnier PUMAX כנים الصتحدة للرياضة‏'‏

موعد مباراة مصر وجنوب أفريقيا للمحليين والقناة الناقلة

تنطلق صافرة مباراة منتخب مصر للمحليين أمام نظيره جنوب أفريقيا في تمام التاسعة والنصف مساء اليوم الأحد، على ستاد هيئة قناة السويس بالإسماعيلية.

وتنقل شبكة قنوات أون سبورت مباراة مصر وجنوب أفريقيا على الهواء مباشرة  

الجهاز الفني لمنتخب المحليين، فيتو
الجهاز الفني لمنتخب المحليين، فيتو

منتخب مصر بزيه التقليدي أمام جنوب أفريقيا 

أسفر الاجتماع الفني لمباراة مصر أمام جنوب أفريقيا في إياب تصفيات كأس الأمم الأفريقية للمحليين عن ارتداء المنتخب المصري عن القميص الأحمر والشورت الأبيض والشراب الأسود، بينما منتخب الضيوف سيرتدي القميص الأصفر والشورت الأخضر والشراب الأصفر.

منافس مصر حال التأهل للمرحلة الأخيرة بالتصفيات

يُذكر أن الفائز من مجموع مباراتي مصر وجنوب أفريقيا يواجه المتأهل من الثنائي جزر القمر ومالاوي في المرحلة الثانية من التصفيات، على أن يُقام لقاء الذهاب في أحد أيام 2 أو 3 أو 4 مايو المقبل، والإياب في أحد أيام 10 أو 11 أو 12 من الشهر نفسه.

 

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