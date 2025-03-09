منتخب المحليين يتأخر 2-1 أمام جنوب إفريقيا بالشوط الأول

منتخب المحليين، إنتهى الشوط الأول من مباراة منتخب مصر للمحليين أمام جنوب إفريقيا بتأخر الفراعنة بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي يجمع الفريقين الآن على ستاد هيئة قناة السويس، في إياب المرحلة الأولى من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس أمم إفريقيا للمحليين، التي تنطلق فعالياتها في أغسطس المقبل في ضيافة كينيا وتنزانيا وأوغندا.

تقدم منتخب جنوب إفريقيا بهدفين في الدقيقتين 15 و27، ثم سجل محمد السيد شيكا هدف منتخب مصر في الدقيقة 32 من عمر اللقاء

تشكيل منتخب مصر أمام جنوب إفريقيا

دخل منتخب مصر للمحليين مباراته أمام جنوب إفريقيا بتشكيل مكون من:

وكانت مباراة الذهاب التي أقيمت في جنوب أفريقيا الأحد الماضي، انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق

كيف يتأهل منتخب مصر للمرحلة النهائية؟

ويحتاج منتخب مصر للمحليين في لقاء الليلة لتحقيق الفوز على جنوب إفريقيا بأي نتيجة، كما يكفيه التعادل السلبي من أجل حجز بطاقة التأهل للمرحلة الأخيرة من التصفيات، حيث يواجه حال تأهله الفائز من جزر القمر ومالاوي.

واختتم منتخب مصر أمس السبت، استعداداته لمواجهة جنوب أفريقيا، حيث خاض مرانا خفيفا على ستاد هيئة قناة السويس، تحت قيادة مديره الفني وائل رياض

وتنقل شبكة قنوات أون سبورت مباراة مصر وجنوب أفريقيا على الهواء مباشرة

الجهاز الفني لمنتخب المحليين، فيتو

منتخب مصر بزيه التقليدي أمام جنوب أفريقيا

أسفر الاجتماع الفني لمباراة مصر أمام جنوب أفريقيا في إياب تصفيات كأس الأمم الأفريقية للمحليين عن ارتداء المنتخب المصري عن القميص الأحمر والشورت الأبيض والشراب الأسود، بينما منتخب الضيوف سيرتدي القميص الأصفر والشورت الأخضر والشراب الأصفر.

منافس مصر حال التأهل للمرحلة الأخيرة بالتصفيات

يُذكر أن الفائز من مجموع مباراتي مصر وجنوب أفريقيا يواجه المتأهل من الثنائي جزر القمر ومالاوي في المرحلة الثانية من التصفيات، على أن يُقام لقاء الذهاب في أحد أيام 2 أو 3 أو 4 مايو المقبل، والإياب في أحد أيام 10 أو 11 أو 12 من الشهر نفسه.

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