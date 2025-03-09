سوريا تعلن قرارًا جديدًا بشأن منع المواطنين من السفر

أعلنت وزارة الداخلية في الحكومة السورية المؤقتة، اليوم الأحد، إلغاء جميع بلاغات منع السفر الصادرة بحق المواطنين السوريين في عهد حكومة بشار الأسد.

إلغاء جميع بلاغات منع السفر الصادرة بحق المواطنين السوريين



ونقلت وكالة "سانا" عن الوزارة بيانا أكدت فيه إلغاء جميع بلاغات منع السفر المتضمنة طلبات (توقيف- مراجعة- إعلام – تخلف عن الخدمتين الإلزامية والاحتياطية) الصادرة بحق المواطنين السوريين زمن النظام السابق والبالغ عددها أكثر من خمسة ملايين ومئة وأربعة وستين ألف بلاغ.



وأضاف البيان أن إدارة الهجرة والجوازات مكلفة بتنفيذ هذا القرار، على أن يتم نشر القرار وإبلاغ به من يلزم لتنفيذه.

الشرع يفاجئ المصلين في صلاة الفجر





وفي وقت سابق، أدى الرئيس السوري في المرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، صلاة الفجر، اليوم الأحد، في أحد مساجد حي المزة بدمشق، حيث تفاجأ المصلون بوجوده بينهم، وبعد انتهاء الصلاة، تحدث الشرع عبر مكبر الصوت إلى المصلين، متناولًا الأوضاع الراهنة في البلاد.



وقال الشرع: "أطمئنكم بأن سوريا تمتلك مقومات القوة والعزة والكرامة، وما نشهده اليوم ليس إلا تحديات متوقعة يمكننا تجاوزها إذا تمسكنا بوحدتنا الوطنية"، وأضاف: "ما دامت الثورة انطلقت من المساجد، وهي التي غرست في أبنائنا القيم النبيلة، والشجاعة، والعدل، فإن مستقبل سوريا بأيدٍ أمينة، ولا خوف عليها بإذن الله".



يأتي ذلك بعدما أعلنت قوات الأمن السورية، قد أعلنت الخميس الماضي، أنها تخوض اشتباكات غربي البلاد، مع مجموعات مسلحة قالت إنها تابعة للنظام السوري السابق.



وفرضت السلطات السورية، حظر تجول في مدن حمص واللاذقية وطرطوس، وسط تقارير عن بوادر تهدئة في بعض المناطق.

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