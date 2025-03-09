طبيب يحذر من وضع الثلج على الحروق، فما هي الإسعافات الأولية الصحيحة؟

في لحظات الألم التي تعقب التعرض لحرق، قد يبدو الثلج كحل سريع ومهدئ، لكن الأطباء يحذرون بشدة من هذه العادة الشائعة، مؤكدين أنها قد تؤدي إلى مضاعفات خطيرة وتعرقل عملية الشفاء

وكشفت الدكتورة آلان كابين، طبيبة الرعاية العاجلة في مستشفى نيويورك لموقع “Cleveland Clinic” الطبي، عن الأضرار الخفية التي يتسبب بها الثلج عند وضعه على الحروق، موضحًا: "الحروق، خاصة العميقة منها، تتسبب في تلف الأنسجة والأعصاب، وعند وضع الثلج، فإننا نزيد الطين بلة".

أضرار وضع الثلج على الحروق

تلف الأنسجة العميق

يؤدي الثلج إلى انقباض الأوعية الدموية، مما يعيق تدفق الدم إلى المنطقة المصابة، وهذا النقص في تدفق الدم يحرم الأنسجة المتضررة من الأكسجين والمغذيات الضرورية للشفاء، مما يزيد من حجم التلف.

تخدير خطير

يخدر الثلج الأعصاب في المنطقة المصابة، مما يجعل من الصعب تقييم مدى خطورة الحرق، وقد يتسبب هذا التخدير في عدم إدراك الشخص لزيادة تلف الأنسجة الناتج عن البرودة الشديدة.

خطر لسعة الصقيع

وضع الثلج لفترة طويلة قد يتسبب في لسعة الصقيع، وهي إصابة ناتجة عن تجميد الأنسجة، وتزيد لسعة الصقيع من تلف الأنسجة وتؤخر عملية الشفاء، وقد تؤدي إلى مضاعفات دائمة.

زيادة خطر العدوى

تلف الأنسجة الناتج عن الثلج يخلق بيئة مثالية لنمو البكتيريا، ويؤدي ذلك إلى زيادة خطر الإصابة بالعدوى، والتي يمكن أن تؤدي إلى مضاعفات خطيرة، خاصة في الحروق العميقة.

الإسعافات الأولية الصحيحة للحروق

بدلًا من الثلج، قدمت الدكتورة كابين إرشادات تفصيلية للإسعافات الأولية الصحيحة للحروق:

للحروق الطفيفة (الدرجة الأولى)

تبريد المنطقة المصابة بالماء الجاري البارد (وليس المثلج) لمدة 10-20 دقيقة.

وضع مرهم مضاد حيوي وتغطية الحرق بضمادة معقمة.

يمكن استعمال جل الصبار لتلطيف البشرة.

للحروق الأكثر خطورة (الدرجة الثانية والثالثة)

الاتصال الفوري بخدمات الطوارئ الطبية.

تغطية الحرق بضمادة معقمة وجافة حتى وصول المساعدة الطبية.

عدم نزع الملابس الملتصقة بالحرق.

متى يجب طلب المساعدة الطبية الفورية؟

الحروق التي تغطي مساحة كبيرة من الجسم.

الحروق التي تسبب بثورًا أو تشوهًا في الجلد.

الحروق التي تصيب الوجه أو اليدين أو القدمين أو الأعضاء التناسلية.

الحروق التي تسبب صعوبة في التنفس.

وأكدت الدكتور كابين أن الجهل بكيفية التعامل مع الحروق قد يكلف الشخص الكثير، ذلك من المهم عدم التتردد في طلب المساعدة الطبية الفورية عند الحاجة، فمن المهم تذكر أن الوقاية خير من العلاج.

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