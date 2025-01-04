نصائح للحماية من مضاعفات الحروق

وجهت وزارة الصحة نصائح بشأن إسعاف أي شخص مصاب بالحروق، وتضمنت نصائح وزارة الصحة:



١- إزالة الملابس ورش الحروق بالماء.



٢- إطفاء اللهب عن طريق تمكين المصاب من التدحرج على الأرض أو تغطيته بغطاء، أو باستخدام الماء أو أي سائل آخر يتيح إطفاء الحريق.



٣- استعمال مياه الحنفية الباردة لخفض درجة حرارة الحرق.



٤- لف المريض بقطعة قماش أو غطاء نظيف ونقله إلى أقرب مستشفى.



كما وجهت وزارة الصحة نصائح بشأن التعامل مع الحروق بكل أنواعها وكذلك حذرت من السلوكيات الخاطئة التى يفعلها عدد من الأشخاص عند حدوث حالات حروق.

وقالت وزارة الصحة إنه عند حدوث حرق يجب ألا يتم استخدام قطع الثلج عليه أو وضع معجون الأسنان أو زيت لأنه يزيد من الحرق ويصعب علاجه.

الطريقة الصحيحة للتعامل مع الحروق

وأشارت إلى أن الطريقة الصحيحة للتعامل مع الحروق من خلال غسل الحرق بماء جارٍ فاتر لمدة 20 دقيقة على الأقل ولف الحرق بقطعة شاش نظيفة، مشيرة إلى أنه إذا كان الحرق بسيطا فيكتفي المصاب بهذه الخطوات

متى يجب الذهاب للطبيب؟

وأوضحت وزارة الصحة، أنه يجب الذهاب إلى الطبيب في عدة حالات منها:

1- إذا كان الحرق بمساحة كبيرة في الجسم.

2- إذا كان الحرق في اليد أو الوجه أو مناطق حساسة بالجسم.

3- إذا كان الحرق لطفل أو كبير السن أو من أصحاب الأمراض المزمنة مثل نقص المناعة أو مرضى القلب.

4- إذا ظهر في الحرق إفرازات صفراء أو خضراء.

فيما حذرت الدكتورة نيرمين بدير أستاذ الأمراض الجلدية بكلية الطب جامعة حلوان من لمس هذه الفقاعات أو التعامل معها أو فتحها لافتة إلي أن فتح هذه الفقاعات يسبب ندبة في الجرح لا تلتئم بسهولة.

وأشارت إلى أن فقاعة الحرق تحتوي على مواد فعالة تعالج الحرق، لافتة إلى ضرورة ترك الفقاعات لحين ينتهي دورها والجلد يجف ويقشر.

وقالت الدكتورة نيرمين بدير إن هناك درجات من الحروق منها حرق الدرجة الأولى وهي التي تصيب الطبقات السطحية من الجلد، وتظهر علي الجلد في شكل احمرار فقط.

حروق الدرجة الأولي لا تظهر فيها فقاعات مياه علي الجلد

وأوضحت أن حروق الدرجة الأولي لا تظهر فيها فقاعات مياه علي الجلد أو يتعرض الجلد إلى إزالة طبقة من الجلد.

وأشارت أستاذ الأمراض الجلدية إلى أن أعراض الحروق من الدرجة الثانية هي ظهور فقاعات مياه، نتيجة أن الحرق يصل إلى عمق من الجلد لطبقة تساوي بين الطبقة السطحية والطبقة العميقة، مما يؤدي إلى انفصال الجلد.

وأكدت أن حروق الدرجة الثالثة تعني أن الحرق استطاع أن يزيل الطبقة السطحية من الجلد ويصل إلى طبقة أعمق من الجلد والحروق التي تحدث في الجلد، عبارة عن تلف يحدث في أنسجة الجلد.

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