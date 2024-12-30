قد تؤدي للحروق والالتهابات، 4 مكونات تجنبي وضعها على بشرتك

من الحروق إلى الالتهابات، تحمل العديد من المكونات الطبيعية مخاطر كبيرة على البشرة، وربما تجدي بعضها على مواقع التواصل الاجتماعي يتم وصفه بـ “معقم المسام” أو “مدمر البثور وحب الشباب”، ولكن قبل وضع أي عناصر على وجهك يجب الحذر والتفكير أكثر من مرة.

ونستعرض في التقرير التالي بعض هذه المنتجات التي لا يجب وضعها على البشرة:

بياض البيض

يدعي العديد من الأشخاص أن وضع قناع البيض النيئ على الوجه يؤدي إلى شد المسام وبشرة ناعمة، أولا أي فوائد شد ستمحي تمامًا عندما يشطف القناع، والأهم هو أن البيض النيئ يكون ملوثًا بالسالمونيلا، وبوضع البيض غير المطبوخ بالقرب من الفم، فإنه قد يؤدي إلى الإصابة بعدوى الجهاز الهضمي، وفقًا لموقع “WebMD” الطبي.

من الممكن أيضًا الإصابة بـ عدوى موضعية على الجلد، ويزداد الخطر عند وضعه على الجروح المفتوحة - على سبيل المثال إذا كان لدي الشخص خدش من قطة أو بعض البقع التي لا تزال في مرحلة الشفاء، بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يظل الملوث معلقًا على الأسطح لعدة ساعات، مما يجعل الحمام يشكل خطرًا على الصحة.

عصير الليمون أو الليمون الحامض

يقال إن وضع القليل من عصير الليمون أو الليمون الحامض على ندبة حب الشباب أو أي فرط تصبغ في الجلد يساعد على تفتيح البقع، في البداية قد يشعر الشخص بلسعة وربما يجني فوائد تقشير الجلد بقليل من عصير الفاكهة.

ولكن قد يتسبب استخدام الحمضيات على الجلد في حدوث مشاكل أكبر، مثل الحروق من الدرجة الثانية، ويمكن أن تتسبب مادة السورالين الموجودة في الليمون والليمون الحامض في حدوث تفاعل سام للضوء على الجلد عند تعرضه للأشعة فوق البنفسجية، وهذا يعني أن محاولة إخفاء بقعة حمراء قد تؤدي إلى ظهور بثرة كبيرة.

غالبًا ما يظهر الطفح الجلدي أو الحروق، المسمى التهاب الجلد الضوئي النباتي، بعد يوم إلى ثلاثة أيام من التعرض لأشعة الشمس - وقد يستمر لعدة أشهر.

القرفة

اكتسب قناع القرفة شهرة كبيرة في الآونة الأخيرة خلف ادعاءات بقوة القرفة في التطهير، لكن هذه التوابل الحمراء قد ليست لطيفة كفاية ليتم وضعها على الوجه، حيث يشعر الشخص بوخز واحمرار.

كما ابلغ العديد من الأشخاص الذين جربوا علاج الوجه بالقرفة لاحقًا عن الحروق.

على الرغم من أن القرفة لها بعض الفوائد المضادة للميكروبات وتستخدم في التئام الجروح، إلا أنها أيضًا واحدة من أكثر حساسية التوابل شيوعًا، وحتى إذا لم تكن يعاني الشخص من حساسية معروفة للقرفة، فقد يكون شديد الحساسية للتوابل على البشرة أو يصاب بحروق من زيت القرفة.

خل التفاح

تم الترويج لخل التفاح (ACV) المكون الرئيسي في كل الخلطات سواء للجسم أو للبشرة، ويزعم مستخدميه أنه يساعد في التخلص من حب الشباب، وإخفاء ندبات العيوب أو بقع الشيخوخة، وحتى إزالة الشامات.

ويسبب استخدام خل التفاح على الوجه إحساسًا بالوخز، ومع الاستخدام الطويل الأمد لخل التفاح غير المخفف قد يؤدي إلى تآكل الوجه بسبب مستوياته الحمضية العالية، ويمكن أن يكون الخل كاويًا إذا ترك على البشرة، ولا ينبغي استخدامه لعلاج الجروح.

أي تقرحات حب الشباب معرضة لخطر الإصابة بحروق أو تهيج شديد، وبالإضافة إلى ذلك، فإن استخدام خل التفاح كمنتج للوجه يعرض العين للخطر، وإذا دخل في العين، فقد يعاني الشخص من التهاب أو حتى حرق القرنية.

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