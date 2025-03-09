قصور الثقافة تفتتح ليالي رمضان بدمياط وتكشف عن مواهب غنائية جديدة (صور)

افتتحت الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة اللواء خالد اللبان، أولى فعاليات ليالي رمضان الثقافية والفنية بنادي ضباط الشرطة بدمياط، وذلك في إطار برنامج وزارة الثقافة للاحتفال بالشهر الكريم.

وجاءت الفعاليات تحت إشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، وبحضور الشاعر أحمد سامي خاطر، المشرف على إقليم شرق الدلتا الثقافي، ونجوى كيوان، مديرة عام قصر ثقافة دمياط، التي تولت مسؤولية إدارة القصر مؤخرًا، بالإضافة إلى د. فادي سلامة، المستشار الثقافي للإقليم.

عروض غنائية مميزة تحيي التراث الرمضاني

وشهد الحفل تقديم عروض فنية متميزة لفرقة المواهب للموسيقى والغناء بقيادة المايسترو خالد زاهر، حيث أبدعت الفرقة في تقديم مجموعة من الأغاني الدينية والتراثية، منها: إلهي ما أعظمك، سألوني الناس عنك يا حبيبي، هلت لياليه، عليك سلام الله، قمر، إلى جانب كوكتيل من أغاني رمضان، وسط تفاعل وإعجاب الحضور.

تكريم الفائزين في المسابقة الأدبية لإقليم شرق الدلتا

وأكد الشاعر أحمد سامي خاطر، في كلمته، أن هذه الفعالية تعد انطلاقة لاكتشاف ودعم المواهب الشابة في دمياط، مشيدًا بالأداء الفني الرفيع لفرقة المايسترو خالد زاهر، والذي أعاد للأذهان روح الفن المصري الأصيل.

تكريم الفائزين في المسابقة الأدبية لإقليم شرق الدلتا

كما اختُتمت الفعاليات بتكريم الفائزين بالمسابقة الأدبية لإقليم شرق الدلتا الثقافي، حيث تم منح شهادات تقدير لعدد من الفائزين، من بينهم: هدير عزت (المركز الأول في شعر العامية)، محمود عرابي (المركز الأول في أدب الطفل)، عمر محمد داوود (المركز الثاني في أدب الطفل)، ومحمد لبن (المركز الثالث في القصة القصيرة).

جهود مكثفة لقصر ثقافة دمياط في دعم الإبداع

وتأتي هذه الفعاليات في ظل جهود مكثفة تبذلها إدارة قصر ثقافة دمياط، تحت قيادة نجوى كيوان، التي تسعى لتعزيز الدور الثقافي والفني للقصر عبر تقديم أنشطة متنوعة تستهدف مختلف الفئات العمرية، مع التركيز على اكتشاف المواهب المحلية ورعايتها.

يُذكر أن ليالي رمضان الثقافية والفنية بمحافظة دمياط تُنظم من خلال إقليم شرق الدلتا الثقافي وفرع ثقافة دمياط، وذلك ضمن برنامج ثقافي وفني موسع تنفذه هيئة قصور الثقافة احتفالًا بشهر رمضان الكريم

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