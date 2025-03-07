دمياط تكثف حملاتها على المواقف لضبط تعريفة الأجرة

تنفيذًا لتوجيهات محافظ دمياط...

قام فريق إدارة المتابعة بالإدارة العامة للأزمات والكوارث والحد من المخاطر بديوان عام محافظة دمياط، بالمرور علي المواقف بمدن دمياط والزرقا وكفر البطيخ وفارسكور.

حملات تفتيشية لضبط تعريفة الأجرة بمواقف دمياط

وذلك تنفيذًا لتوجيهات الأستاذ الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط بالمتابعة الدورية لمنظومة العمل داخل مواقف سيارات الأجرة، والتأكد من وضع الملصقات متضمنة خط السير وتعريفة الركوب على السيارات،

حملات تفتيشية علي المواقف بمدن دمياط والزرقا وكفر البطيخ وفارسكور.

حملات رقابية على مواقف دمياط لضبط تعريفة الأجرة واتخاذ إجراءات ضد المخالفين

وخلال الجولة تم رصد عدد من سيارات الأجرة التي لم تلتزم بوضع الملصقات، حيث تم توجيه تنبيه مشدد بسرعة تركيبها، مع اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، وذلك في إطار حرص المحافظة على تنظيم العمل داخل المواقف وضمان التزام السائقين بالتعريفة الرسمية لحماية حقوق المواطنين.

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