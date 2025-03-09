الأحد 09 مارس 2025
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رئيس جامعة كفر الشيخ: يوم الشهيد تخليد لذكرى كل من ضحى فداء لوطنه

رئيس جامعة كفر الشيخ
رئيس جامعة كفر الشيخ

بعث الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، برقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والقائد الأعلى للقوات المسلحة المصرية بمناسبة الإحتفال بيوم الشهيد، والذي نحييه اليوم لتكريم الأبناء المخلصين، الذين ضحوا من أجل هذا الوطن الخالد ليستمر نابضًا بالحياة، ومثمرًا بالخير والسلام والنماء وهو اليوم الذي سطر فيه رجال القوات المسلحة بدمائهم وأرواحهم أعظم مثال للتضحية والفداء فأقاموا به دعائم النصر".

 

رئيس جامعة كفر الشيخ: نقدر دور القوات المسلحة في حماية الوطن

 

وقال رئيس جامعة كفر الشيخ: إن هذا اليوم الذى تحتفل به البلاد تخليدًا لذكرى رحيل رئيس أركان حرب الجيش المصري الفريق عبد المنعم رياض، إنما يأتي تخليدا لذكرى كل شهيد ضحى بروحه فداء لوطنه، وفرصة للتأكيد على البذل والعطاء، وتقديرا لدور القوات المسلحة وقياداتها، ومثالا للتضحية بالنفس من أجل كرامة الوطن والدفاع عن أراضيه.

 

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وأضاف الدكتور عبد الرازق دسوقي، أن التاريخ الإنساني شهد عددًا لا يُحصى من الشهداء؛ فعلى مر الزمان والمكان تظل أرواح الشهداء حية أبية تحلق في سماء العزة والشرف وتطل بخلودها لتظلل الأوطان بالسلام والأمان

 

 وتحل اليوم 9 من مارس ذكرى يوم الشهيد في جمهورية مصر العربية، حيث تبقى تضحيات أبطال القوات المسلحة المصرية في ضمير الوطن وذاكرة الأمة، كيف لا وهم الذين أصروا على إبقاء علم مصر مرفوعًا عاليًا لضمان مجد الأمة واستقرارها على جميع الجبهات.

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