القبض على 6 أشخاص تورطوا فى مشاجرة بمطعم شهير برمسيس

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من القبض على 6 أشخاص تورطوا فى مشاجرة بمطعم شهير بمنطقة رمسيس بنطاق دائرة قسم شرطة الظاهر، وذلك بعد انتشار فيديو المشاجرة على نطاق واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي.

مشاجرة مطعم شهير بمنطقة رمسيس

وكانت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة رصدت انتشار مقطع فيديو لمشاجرة بين عدد من الأشخاص قاموا خلالها بالتعدى على بعضهم البعض بالضرب، ولم تتقلى الشرطة أى بلاغات بخصوص المشاجرة، وبعمل التحريات تبين أن أطراف المشاجرة 6 أشخاص وتم ضبط الطرفين وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.

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