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حوادث

غدا، محاكمة 3 عاطلين بتهمة الاتجار في الإستروكس بروض الفرج

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

تنظر غدا الاثنين محكمة جنايات القاهرة أولى جلسات محاكمة 3 عاطلين بتهمة حيازة كمية من مخدر الإستروكس في روض الفرج.

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة حيازة 3 عاطلين "لهم معلومات جنائية" - مقيمون بدائرة قسم شرطة روض الفرج  مخدر الإستروكس والإتجار به وترويجه على عملائهم.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وعثر بحوزتهم على 3 جرامات لمخدر الإستروكس، 2 فرد خرطوش و3 طلقات نارية.


وبمواجهتهم اعترفوا بحيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح الناري بقصد الدفاع عن تجارتهم غير المشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتم العرض على النيابة العامة.

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محكمة جنايات القاهرة روض الفرج أمن القاهرة

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