الأحد 09 مارس 2025
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عقارات

"القابضة": تنفيذ أعمال إحلال وتجديد بمحطات المياه بتكلفة مليار جنيه

ممدوح رسلان
ممدوح رسلان

كلفت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي برئاسة المهندس ممدوح رسلان، شركة مياه القاهرة بتنفيذ أعمال الإحلال والتجديد بمحطة مياه الشرب بمطوبس بمحافظة كفر الشيخ ببطاقة إنتاجية 86 ألف متر مكعب يوميا وتكلفة إجمالية 700 مليون جنيه تقريبا لخدمة المواطنين وضمان استدامة الخدمة لكافة المناطق التي تخدمها المحطة، وتنفيذ أعمال الإحلال والتجديد لمحطة مياه 1000 مم بطول 6 كيلو متر بمحافظة دمياط بتكلف 230 مليون جنيه.

أكد المهندس مصطفى الشيمى رئيس شركة مياه القاهرة الكبرى أن هناك تعاونا كاملا بين الشركة والشركات الشقيقة الأخرى لتوفير الخدمات والانتهاء من أعمال الإحلال والتجديد بالخطوط والشبكات والروافع والمحطات من خلال استغلال الكفاءات والمهارات الفنية للعاملين بالشركة لتنفيذ الأعمال طبقا للجداول الزمنية المحددة لكل مشروع.

وأضاف أن الشركة قادرة على تنفيذ كافة الأعمال التي يتم تكليفها بها للشركات الأخرى بالتعاون مع شركات ( الجيزة والإسكندرية وصرف القاهرة وسوهاج ) من أجل ضمان تقديم أفضل خدمة للمواطنين ووضع الدراسات الفنية اللازمة للتوسعات المستقبلية بالمحافظات وتوفير المعدات والمحطات المطلوبة لخدمة قطاعات المشروعات بالشركات الشقيقة.

وشن عدد من أجهزة المدن الجديدة حملات إزالة للمخالفات والإشغالات، بهدف تحقيق الانضباط والقضاء على جميع الإشغالات وإعادة الوجه الحضاري للمدن.

وأعلن المهندس بسام محمد فضل، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، أنه تم شن حملة مكبرة اليوم  لرفع الإشغالات، بالحى الثانى د ٢ بالمولات الغير منضبطة (مول مكة - مول الإخلاص - مول تبارك - سوق ٧٠ م )  بهدف تحقيق الانضباط داخل المولات والاسواق ؛ والحملة أسفرت عن تنفيذ قرار غلق وتشميع لعدد (١٢ ) محل لعدم وجود تراخيص تشغيل وعدد ٥ محاضر إشغال طريق.
أوضح المهندس بسام محمد فضل، أن الحملة تمكنت من تشميع المحلات المخالفة وتم عمل محاضر جنح فض أختام لجميع المخالفين مع مصادرة الإشغالات وإزالة التندات غير المطابقة إخلاء ممرات المشاة لتمكين رواد المولات بالتحرك بكل سهولة.
حيث أشار رئيس الجهاز إلى أن هذه الحملات تهدف إلى القضاء على جميع الإشغالات وإعادة الوجه الحضارى للمدينة كما أكد على جميع رؤساء الأحياء بتكثيف الحملات اليومية المفاجئة للقضاء على كل المظاهر السلبيه بالشوارع واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين وضرورة المتابعة المستمرة لمنع عودة الإشغالات التى تعوق الحركة المرورية تسهيلا على المواطنين.

وأضاف كما تم رصد شدة خشبية بأعلى القطعة رقم 95 مجاورة 2 فى المنطقة السادسة يوم "الجمعة" أثناء العطلة الإسبوعية  وتم على الفور توجه إدارة الأمن للتصدى لها وإزالتها بالكامل لمخالفتها للاشتراطات البناء والتراخيص الصادرة للقطعة وإتخاذ الإجراءات القانونية للمخالف.

وأكد رئيس الجهاز أنه تم تحويل صاحب تلك المخالفة إلى النيابة العسكرية ؛ لإتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضده، بجانب مصادرة معدات المقاول الذى يعمل بدون توفير صورة من نسخة الرخصة بالمخالفة للقانون، وذلك تحت إشراف مدير أمن جهاز المدينة.

كما شن  جهاز مدينة الشيخ زايد حملة لإزالة المخالفات، وأشار إلى استمرار المتابعة والرصد وإزالة أي مخالفة في مهدها، وبحضور مسؤولي التنمية والأمن وفريق عمل الإشغالات والإزالات والقطاع المختص. وأكد على إيقاف أعمال وإزالة فورية لزيادة مسطح غرف السطح بالقطعة رقم 41 الحي التاسع المجاورة الأولى.

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