الأحد 09 مارس 2025
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رياضة

جنوب إفريقيا يسجل الهدف الثاني في مرمى منتخب مصر للمحليين

مباراة مصر وجنوب
مباراة مصر وجنوب إفريقيا، فيتو

منتخب المحليين، نجح اللاعب يانديسا مافولوزي في إحراز الهدف الثاني لصالح منتخب جنوب إفريقيا في مرمى منتخب مصر للمحليين في الدقيقة 27 من زمن اللقاء الذي يجمع الفريقين الآن على ستاد هيئة قناة السويس، في إياب المرحلة الأولى من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس أمم إفريقيا للمحليين، التي تنطلق فعالياتها في أغسطس المقبل في ضيافة كينيا وتنزانيا وأوغندا.

 

 

تشكيل منتخب مصر أمام جنوب إفريقيا

دخل منتخب مصر للمحليين مباراته أمام جنوب إفريقيا بتشكيل مكون من:

قد تكون صورة ‏تحتوي على النص '‏도 اعة GYPTIANTE مصر ضد جنوب إفريقيا تصفيات امم ف فريقيا 2025 محمود أبو السعود عبد الرحمن صميدة ميشو. عمارة.عمر عدلي سيد عبد الله (نيمار) يوسف الجوهري مصطف. جمال مهاب. سامي محمد عنتر - محمد السيد شيكا.علي حسين محمد أبو النجا لؤي وائل محمد جابر شريف رضا رامز ميلاد جرجس مجدي محمود دياسطي BS ΟΓΔ دانون بدمث تد_شمم Carnier PUMAX כנים الصتحدة للرياضة‏'‏

 

وكانت مباراة الذهاب التي أقيمت في جنوب أفريقيا الأحد الماضي، انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق 

 

كيف يتأهل منتخب مصر للمرحلة النهائية؟

ويحتاج منتخب مصر للمحليين في لقاء الليلة لتحقيق الفوز على جنوب إفريقيا بأي نتيجة، كما يكفيه التعادل السلبي من أجل حجز بطاقة التأهل للمرحلة الأخيرة من التصفيات، حيث يواجه حال تأهله الفائز من جزر القمر ومالاوي.

واختتم منتخب مصر أمس السبت، استعداداته لمواجهة جنوب أفريقيا، حيث خاض مرانا خفيفا على ستاد هيئة قناة السويس، تحت قيادة مديره الفني وائل رياض

وتنقل شبكة قنوات أون سبورت مباراة مصر وجنوب أفريقيا على الهواء مباشرة  

منتخب مصر للمحليين، فيتو
منتخب مصر للمحليين، فيتو

منتخب مصر بزيه التقليدي أمام جنوب أفريقيا 

أسفر الاجتماع الفني لمباراة مصر أمام جنوب أفريقيا في إياب تصفيات كأس الأمم الأفريقية للمحليين عن ارتداء المنتخب المصري عن القميص الأحمر والشورت الأبيض والشراب الأسود، بينما منتخب الضيوف سيرتدي القميص الأصفر والشورت الأخضر والشراب الأصفر.

منافس مصر حال التأهل للمرحلة الأخيرة بالتصفيات

يُذكر أن الفائز من مجموع مباراتي مصر وجنوب أفريقيا يواجه المتأهل من الثنائي جزر القمر ومالاوي في المرحلة الثانية من التصفيات، على أن يُقام لقاء الذهاب في أحد أيام 2 أو 3 أو 4 مايو المقبل، والإياب في أحد أيام 10 أو 11 أو 12 من الشهر نفسه.

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