ضبط مخزن زيوت غير مرخص خلال حملة مكبرة على الأسواق بدمياط (صور)

نفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية بدمياط، برئاسة مجدي عبد الكريم، حملة مكبرة، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، بإحكام الرقابة على المنظومة التموينية وضبط الأسواق للحفاظ على صحة المواطنين.

ضبط 20 كجم نشا غير مطابق للمواصفات داخل مطعم

وأسفرت الحملة عن ضبط مخزن زيوت بدون ترخيص يحتوي على كميات من الزيوت مجهولة المصدر، بالإضافة إلى 200 كجم زيوت مستعملة غير صالحة للاستهلاك الآدمي، حيث تم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. كما تم ضبط 20 كجم نشا غير مطابق للمواصفات داخل أحد المطاعم.

حملات تموينية على الأسواق بدمياط

استمرار الحملات لضبط الأسواق وحماية المستهلك

وتواصل الجهات الرقابية جهودها في متابعة الأسواق والتأكد من توافر السلع المطابقة للمواصفات، مع التصدي لحالات الغش التجاري والتلاعب بالمواد الغذائية، في إطار خطة المحافظة لضمان سلامة الغذاء وحماية المستهلك.

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