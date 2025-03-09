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رياضة

أبرزها مانشستر يونايتد مع آرسنال، مواعيد مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة

مانشستر يونايتد وآرسنال،
مانشستر يونايتد وآرسنال، فيتو

تقام اليوم الأحد، العديد من المباريات الهامة في بطولات الدوري الإنجليزي الممتاز والدوري الإسباني والدوري الفرنسي والدوري الإيطالي وتصفيات أمم أفريقيا للمحليين.

تصفيات أمم أفريقيا للمحليين 

مصر مع جنوب أفريقيا 9.30 مساء - أون سبورتس 1

الدوري الإنجليزي الممتاز 

تشيلسي مع ليستر سيتي 4 مساء - بي إن سبورتس 2 

توتنهام مع بورنموث 4 مساء - بي إن سبورتس 1 

مانشستر يونايتد مع آرسنال 6.30 مساء - بي إن سبورتس 1 

الدوري الإسباني 

خيتافي مع أتلتيكو مدريد 3 مساء - بي إن سبورتس 6 

ريال مدريد مع رايو فاليكانو 5.15 مساء - بي إن سبورتس 3 

الدوري الفرنسي 

نانت مع ستراسبورج 6.15 مساء - بي إن سبورتس 4 

نيس مع ليون 9.45 مساء - بي إن سبورتس 4

الدوري الإيطالي 

نابولي مع فيورنتينا 4 مساء - AD SPORTS Premium 1

يوفنتوس مع أتالانتا 9.45 مساء - AD SPORTS Premium 1

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