أبرزها مانشستر يونايتد مع آرسنال، مواعيد مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة

تقام اليوم الأحد، العديد من المباريات الهامة في بطولات الدوري الإنجليزي الممتاز والدوري الإسباني والدوري الفرنسي والدوري الإيطالي وتصفيات أمم أفريقيا للمحليين.

تصفيات أمم أفريقيا للمحليين

مصر مع جنوب أفريقيا 9.30 مساء - أون سبورتس 1

الدوري الإنجليزي الممتاز

تشيلسي مع ليستر سيتي 4 مساء - بي إن سبورتس 2

توتنهام مع بورنموث 4 مساء - بي إن سبورتس 1

مانشستر يونايتد مع آرسنال 6.30 مساء - بي إن سبورتس 1

الدوري الإسباني

خيتافي مع أتلتيكو مدريد 3 مساء - بي إن سبورتس 6

ريال مدريد مع رايو فاليكانو 5.15 مساء - بي إن سبورتس 3

الدوري الفرنسي

نانت مع ستراسبورج 6.15 مساء - بي إن سبورتس 4

نيس مع ليون 9.45 مساء - بي إن سبورتس 4

الدوري الإيطالي

نابولي مع فيورنتينا 4 مساء - AD SPORTS Premium 1

يوفنتوس مع أتالانتا 9.45 مساء - AD SPORTS Premium 1

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.