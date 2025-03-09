الأحد 09 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

سعر جرام الذهب بختام تعاملات اليوم الأحد فى الصاغة (آخر تحديث)

الذهب - فيتو
الذهب - فيتو

أسعار الذهب اليوم، تراجعت أسعار الذهب اليوم الأحد بختام حركة التعاملات بنحو 5 جنيهات أخرى بعد التراجع خلال منتصف التعاملات ليبلغ إجمالى التراجعات اليوم نحو 10 جنيهات.

وترصد “فيتو” آخر تحديث لأسعار الذهب فى محلات الصاغة أولا بأول وعلى مدار الساعة، وفق آخر تحديث بالأسواق ومحال الصاغة. 

اقرأ التالى: استقرار أسعار الذهب صباح اليوم الجمعة وهذا العيار يسجل 3540 جنيها

 

أسعار الذهب اليوم 
أسعار الذهب اليوم 

أسعار الذهب عيار 24 

 وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 4702 جنيه “بيع“.

أسعار الذهب عيار 21

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 4115 جنيها “بيع”. 

أسعار الذهب عيار 18

وسعر جرام الذهب عيار 18، سجل 3527 جنيها “بيع”.

 

 

سعر الجنيه الذهب اليوم

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم 32920 جنيها. 

اقرا التالى: سبائك الذهب، آخر تطورات أسعار سبائك الذهب في الصاغة اليوم الخميس

 

أسعار الذهب 
أسعار الذهب 

 

الاستثمار في الذهب من أهم أدوات الاستثمار

 ويعد الاستثمار في الذهب من أهم أدوات الاستثمار التي يستخدمها المستثمرون لتحقيق أهدافهم المالية نظرًا لما يمتلكه الذهب من مميزات تجعل الاستثمار فيه خيارًا ذكيًّا، ومن هذه المميزات الآتي:

  • الاستثمار فى المعدن الأصفر وسيلة لربح الأموال، حيث إنه تزداد قيمته مع مرور الزمن.
  • الاستثمار فى الذهب خاصة يساهم في الحفاظ على قيمة المال مع مرور الزمن.
  • الاستثمار فى الذهب يساعد فى بناء محفظة استثمارية قوية ومتنوعة.
  • الاستثمار فى الذهب وسيلة مهمة للادخار وللتحوط ضد مخاطر التضخم العالية.
  •  
الذهب اليوم 
اسعار الذهب اليوم 

 

معدن الثراء، ماذا تعرف عن الذهب؟  

وعرف الذهب بمعدن الثراء والمال، وهو عنصر كيميائي برمز Au بسبب اسمه في اللغة اللاتينية Aurum ويستخدم الذهب اليوم في عدة مجالات شخصية، تجارية، وصناعية، كما أنه يتواجد في الطبيعة في عدة أماكن منها داخل الصخور أو في قاع الأنهار.

استخدام الذهب على مر العصور 

وتم استخدام الذهب في عدة مجالات منذ زمن طويل حيث كان يستخدم في صنع توابيت الملوك في عصور مختلفة على مر التاريخ كونه أحد رموز القوة والثراء، كما تم استخدامه في تزيين المقابر الملكية وتعزيز القيمة الرمزية للملوك والملكات، بالإضافة لاستخدامه في مصر القديمة في صناعة الأقنعة والمجوهرات المقدسة التي كانت ترافق الملوك في حياتهم الآخرة، وتعتبر جزءًا أساسيًّا من معتقداتهم حول الحياة بعد الموت.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اسعار الذهب عيار 24 اسعار الذهب عيار 21 اسعار الذهب عيار 18 سعر الجنيه الذهب اليوم الذهب الإستثمار في الذهب الاستثمار سعر الجنيه الذهب أسعار الذهب الذهب عيار 21 الذهب عيار 18 الذهب عيار 24

مواد متعلقة

تراجع مفاجئ للدولار في البنوك

تراجع أسعار الذهب بمنتصف حركة التعاملات فى الصاغة (آخر تحديث)

سعر الدولار اليوم الأحد 9 مارس 2025 في مصر

سعر الدولار مقابل الجنيه، تعرف على حركة العملة الخضراء مساء اليوم السبت

مؤشر الدولار في أسبوع.. تراجع كبير في العملة الخضراء.. تباطؤ النمو بأكبر اقتصاد في العالم.. وأسعار الفائدة والرسوم الجمركية «أبرز الأسباب»

البورصة المصرية في أسبوع.. تربح 4 مليارات جنيه في آخر جلسة.. المؤشر الرئيسي يصعد عند 30947 نقطة.. وتوقعات بحصد مكاسب جديدة في مارس الجاري

أسعار الذهب اليوم السبت فى الإمارات (تحديث لحظى)

سعر جرام الفضة اليوم السبت، وهذا العيار يسجل 41.8 جنيه
ads

الأكثر قراءة

محمد حسين يعقوب يتصدر مواقع التواصل بعد صلاته التراويح اليوم بالجامع الأزهر (صورة)

عمرو أديب يوجه رسالة لـ لاعبي الزمالك قبل مباراة القمة

بعد تغريمه واستبعاده من القمة، شلبي يحذف بايو "لاعبا في الزمالك" من حساباته

غيابات بالجملة تضرب الأهلي أمام الزمالك في القمة 130

اتخانق مع زميله وغادر الاستاد أثناء المباراة، الزمالك يغرم مصطفى شلبي ويستبعده من القمة

جدول صرف مرتبات شهر مارس 2025

إعلان مستشفى الناس يخطف قلوب الجمهور في رمضان (فيديو)

منتخب المحليين يتأخر 2-1 أمام جنوب إفريقيا بالشوط الأول

منوعات

المزيد

هجوم لاذع على الأمير هاري وميجان ماركل لهذا السبب

دراسة تكشف أداة فعّالة لمكافحة وحدة الأطفال وتعزيز مهاراتهم الاجتماعية

السكك الحديدية في ألمانيا تدفع تعويضات بالملايين لهذا السبب

الكويت تسحب الجنسية من متورطين في سرقة 2.5 مليار دولار وتسلمهما للعراق

المزيد

خدمات

المزيد

كم يبلغ سعر طن القصدير اليوم الأحد

آخر تطورات سعر الألومنيوم اليوم الأحد

بكام كيلو الأرز اليوم الأحد في الأسواق

تعرف على سعر السكر في السوق اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

قبل القمة الـ 130.. تاريخ مواجهات الأهلي والزمالك في رمضان (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الصحابة ومناقب آل البيت، أسماء بنت أبي بكر "ذات النطاقين"

درس التراويح بالجامع الأزهر: استثمار الوقت في الطاعات سبيل الفلاح

ما حكم صيام وصلاة المرأة غير المحجبة؟، الإفتاء تحسم الجدل(فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية