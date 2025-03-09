الأحد 09 مارس 2025
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حوادث

ضبط كيان تعليمى بدون ترخيص للنصب على المواطنين بمدينة نصر

ضبط كيان تعليمى بدون
ضبط كيان تعليمى بدون ترخيص للنصب على المواطنين

 تمكنت مباحث الأموال العامة ، من ضبط أحد الأشخاص لإدارته كيان تعليمى "بدون ترخيص" بالقاهرة للنصب والاحتيال على المواطنين.
 

نصب على المواطنين بزعم منح شهادات دراسية بمدينة نصر

 أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص) بإدارة كيان تعليمى "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة، للنصب والاحتيال على المواطنين بزعم منحهم شهادات دراسية معتمدة فى مجالات مختلفة وإيهامهم بكونها تمكنهم من الإلتحاق بالعمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى مقابل مبالغ مالية" على خلاف الحقيقة".
 

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وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف مقر الكيان  وأمكن ضبطه، وبحوزته (عدد من الشهادات الدراسية "خالية البيانات" منسوبة للكيان – عدد إستمارات تسجيل منسوب صدورها للكيان – مطبوعات دعائية)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.

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