إصابة 5 أشخاص فى حادث انقلاب ميكروباص بمحور المحمودية

أصيب 5 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بمحور المحمودية، اليوم الأحد، ونقلت سيارات الإسعاف المصابين إلى المستشفى.

انقلاب ميكروباص بمحور المحمودية

تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا يفيد بوقوع حادث مروري على محور المحمودية، وانقلاب سيارة ميكروباص.

وبالانتقال والفحص، تبين إصابة 5 أشخاص كانوا يستقلون الميكروباص نتيجة اختلال عجلة القيادة من السائق، وتم نقلهم على الفور إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتم رفع آثار الحادث من الطريق، وتسيير حركة المرور لطبيعتها واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة.

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