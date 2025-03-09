الأحد 09 مارس 2025
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رياضة

التشكيل الرسمي لقمة آرسنال ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي

ارسنال
ارسنال

 أعلن مايكل أرتيتا المدير الفني لـ آرسنال، وروبن أموريم مدرب مانشستر يونايتد، تشكيل فريقهما للمواجهة المرتقبة التي تجمعهما مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ 28 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز على أرضية ملعب أولد ترافورد.

تشكيل آرسنال ضد مانشستر يونايتد 

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تشكيل مانشستر يونايتد ضد آرسنال 

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ويدخل آرسنال مباراة الليلة محتلا المركز الثاني، في جدول ترتيب البريميرليج برصيد 54 نقطة، بفارق 16 نقطة عن ليفربول المتصدر، بينما يأتي مانشستر يونايتد في المركز الخامس عشر برصيد 33 نقطة.

 

موعد مباراة مانشستر يونايتد وآرسنال في الدوري الإنجليزي


وتنطلق صافرة مباراة آرسنال ومانشستر يونايتد، اليوم الأحد في تمام الساعة 6:30 مساءً بتوقيت القاهرة، 7:30 بتوقيت السعودية، ملعب أولد ترافورد.

 

القناة الناقلة لمباراة آرسنال ومانشستر يونايتد


وتذاع مباراة أرسنال ومانشستر يونايتد  عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس صاحبة الحقوق الحصرية لنقل مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز في الوطن العربي عبر شاشة قناة beIN Sports HD 1.

وتحمل المباراة أهمية كبيرة للفريقين، حيث يسعى  مانشستر يونايتد للفوز لتحسين مركزه في جدول الترتيب، بينما يطمح آرسنال لتحقيق الفوز لتضييق الفارق مع ليفربول المتصدر.

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