محافظ كفر الشيخ يتفقد توافر السلع الغذائية الأساسية

تفقد اللواء علاء عبدالمعطي، محافظ كفرالشيخ، اليوم الأحد، مقر «الشركة العامة لتجارة الجملة» بالمحافظة لمتابعة توافر السلع الأساسية، في إطار جهود الدولة لضمان استقرار الأسعار وتوفير السلع بجودة عالية، وذلك بحضور أحمد عيسى، رئيس مركز ومدينة كفرالشيخ، والمحاسب عادل الهابط، وكيل وزارة التموين بكفرالشيخ، ومحمود نجيب، مدير الشركة العامة لتجارة الجملة، وعدد من القيادات التنفيذية.

واطمأن محافظ كفرالشيخ، على توافر الكميات الكافية من السلع الغذائية الأساسية مثل الأرز والسكر والزيت والدقيق، إضافة إلى المواد التموينية الأخرى التي يتم توفيرها بأسعار مدعومة لتخفيف العبء على المواطنين، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

متابعة مستمرة لتوافر السلع الغذائية بكفر الشيخ

وأوضح محافظ كفرالشيخ، أنه يتم المتابعة بشكل مستمر للتأكد من توافر السلع الاستراتيجية وضمان جودتها، مضيفًا أن هناك تواجدًا دائمًا مع أهالينا في القرى والمدن، سواء من خلال المعارض أو الجولات الميدانية أو اللقاءات المباشرة، لافتًا إلى متابعة سير العمل في كافة المجالات تلبية لاحتياجات المواطنين.

وأشار محافظ كفرالشيخ، إلى توافر كافة السلع في 31 معرضًا لـ«أهلًا رمضان» بالإضافة إلى أسواق «اليوم الواحد» في قرى ومدن المحافظة، ومنافذ السلع والشوادر، وسيارات الثلاجات كمنافذ متحركة، بالتعاون مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة لتلبية احتياجات أهالينا فى القرى.

وتشهد محافظة كفرالشيخ حاليًا حملات تفتيشية ورقابية مكثفة على الأسواق لضمان توافر السلع الأساسية والغذائية بأسعار مخفضة، كما يتم متابعة أسواق اليوم الواحد ومعارض أهلًا رمضان، وذلك في إطار الجهود المستمرة لدعم المواطنين وتحقيق الاستقرار في الأسواق، بهدف تخفيف الأعباء عن البسطاء، والتصدي لوسائل الاحتكار، وضبط أسعار السلع الاستراتيجية لضمان تلبية احتياجات المواطنين.

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