الأحد 09 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

القمة 130، موعد مباراة الأهلي والزمالك

الأهلي والزمالك
الأهلي والزمالك

الدوري المصري، تترقب جماهير الكرة المصرية مباراة القمة بين  الأهلي والزمالك على ملعب القاهرة ضمن منافسات الدوري الممتاز الثلاثاء المقبل. 

موعد مباراة الأهلي والزمالك والقناة الناقلة 

وتنطلق مباراة الأهلي والزمالك في التاسعة والنصف مساء الثلاثاء المقبل في ستاد القاهرة الدولي وتنقل عبر شاشة قنوات أون سبورت الناقل الحصري لمباريات الدوري الممتاز.  

وقاد مارسيل كولر المدير الفني للأهلي لاعبيه في مران قوي أمس بعد انتهاء الراحة سلبية من التدريبات والتي حصل عليها الفريق لمدة يومين.  

جدول مباريات الأهلي في المرحلة النهائية لمسابقة الدوري 

وحددت رابطة الأندية مباريات النادي الأهلي حامل اللقب في بطولة الدوري المصري حتى نهاية النسخة الحالية.

وجاءت مباريات الأهلي على النحو التالي:

  • الأهلي والزمالك الثلاثاء ١١ مارس  ٩.٣٠ مساء
  • الأهلي وبيراميدز السبت ١٢ أبريل ٧ مساء
  • الأهلي وبتروجيت  الأربعاء ٣٠ أبريل ٧ مساء
  • الأهلي وحرس الحدود الأحد ٤ مايو ٧ مساء
  • الأهلي والمصري الخميس ٨ مايو ٩ مساء
  • الأهلي وسيراميكا الثلاثاء ١٣ مايو  ٤ مساء
  • الأهلي والبنك الأهلي السبت ١٧ مايو ٧ مساء
  • الأهلي وفاركو ٢٨ مايو التوقيت يحدد لاحقًا

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

كولر الأهلي الأهلى والزمالك

مواد متعلقة

أول تعليق من جراديشار بعد تألقه مع الأهلي

أخبار الأهلي، كولر يستقر على ثلاثي الوسط ويصدر فرمان قبل صدام الزمالك
ads

الأكثر قراءة

قبل الزيادة الجديدة في أسعار البنزين، خطوات تحويل سيارتك إلى الغاز الطبيعي بسهولة

درجات الحرارة اليوم الأحد 9 - 3 - 2025 في مصر

سعر السمك اليوم، الكابوريا تبدأ من 40 جنيهًا في سوق العبور

البرتقال يبدأ من 9 جنيهات، سعر الفاكهة اليوم في سوق العبور

انخفاض البسلة وارتفاع السبانخ والفلفل، أسعار الخضار اليوم الأحد في سوق العبور

انخفاض سعر الفراخ اليوم الأحد 9 مارس 2025

أخبار مصر: إلغاء رحلات مصر للطيران إلى 3 مدن ألمانية، أماكن استخراج تراخيص السيارات، الأهلي يتوج بكأس السوبر المصري للطائرة

9 رمضان عام 297هـ، وفاة أبو بكر محمد بن داود مؤسس المذهب الظاهري

منوعات

المزيد

اليونسكو تحذر: دولة واحدة في العالم تمنع الفتيات من الذهاب للمدارس

نشطاء مؤيدون لأوكرانيا يطاردون نائب الرئيس الأمريكي ويثيرون الرعب في قلب ابنته

الآلاف يشاركون في مظاهرات يوم المرأة العالمي بفرنسا (فيديو)

سقوط مأساوي ينهي حياة مؤثرة بلغارية في جبال سنودونيا

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر طن القصدير اليوم السبت بالبورصات العالمية

سعر سلندرات الألومنيوم اليوم السبت

سعر كيلو الأرز في الأسواق اليوم السبت 8/3/2025

أسعار السكر اليوم السبت

المزيد

انفوجراف

الصاغ علوي ينضم لعصابة الأشقياء لإنقاذ المقبرة في الحلقة الـ 8 من مسلسل النص (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

9 رمضان عام 297هـ، وفاة أبو بكر محمد بن داود مؤسس المذهب الظاهري

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأحد 9 - 3 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الأحد 9 - 3 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية