الأحد 09 مارس 2025
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حوادث

مجلس وزراء الداخلية العرب يؤكد دعمه للمؤسسات الوطنية السورية

أمين مجلس وزراء الداخلية
أمين مجلس وزراء الداخلية العرب

أكد مجلس وزراء الداخلية العرب،  قدرة أجهزة الشرطة والأمن السورية على حماية المدنيين بعد أحداث الساحل السورى.

وقال المجلس في بيان:"تلقت الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب ببالغ الشجب والاستنكار أنباء الهجمات والإعتداءات التي قامت بها مجموعات مسلحة واستهدفت القوات الأمنية والمدنيين في سوريا، والتي أسفرت عن سقوط ضحايا ومصابين".

الاعتداءات التي استهدفت القوات الأمنية السورية والمدنيين

واضاف ان الأمانة العامة إذ تترحم على أرواح الضحايا وتتمنى للمصابين الشفاء العاجل فإنها تعرب عن إدانتها الصارمة وشجبها المطلق لهذه الأعمال الإجرامية، ولأي تدخلات في شؤون سوريا  الداخلية.

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وأكدت الأمانة العامة دعمها للمؤسسات الوطنية السورية ولكل ما يحقق الأمن والاستقرار فيها، ويساعدها على تجاوز تحديات المرحلة الانتقالية الحالية، ويدعم تطلعات الشعب السوري العزيز في الأمن والتنمية والاستقرار والحياة الكريمة.

كما أكدت الأمانة العامة ثقتها في قدرة أجهزة الشرطة والأمن السورية على حماية المدنيين والمنشآت المدنية والتصدي لكافة المخططات الرامية إلى زعزعة الأمن والاستقرار والسلم الأهلي الداخلي، وتأييدها للتدابير البناءة التي تتخذها والإجراءات التي تقوم بها في سبيل الحفاظ على الأمن والاستقرار  وسلامة المواطنين وحماية المؤسسات.

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