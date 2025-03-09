القبض على سائق صدم سيدة وأطفالها وحاول التعدي عليها بالضرب بحدائق الأهرام

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ملابسات ما تم نشره على مواقع التواصل الاجتماعى بشأن قيام قائد سيارة بالسير عكس الإتجاه والاصطدام بسيارة بالجيزة وتحديد وضبط مرتكب الواقعة.

سيارة تصدم سيدة وأطفالها حدائق الأهرام



تابعت أجهزة وزارة الداخلية، ما تم نشره على إحدى الصفحات عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن قيام قائد سيارة بالسير عكس الإتجاه والإصطدام بسيارة إحد ى السيدات وبرفقتها أطفالها محدثًا بعض التلفيات بسيارتها، ومحاولته التعدى عليها حال قيادتها السيارة بمنطقة حدائق الأهرام بالجيزة.

وبالفحص تبين عدم ورود ثمة بلاغات وأمكن تحديد وضبط السيارة وقائدها مقيم بالفيوم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال السيارة وقائدها.

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