رئيس جامعة دمياط يعقد اجتماعًا لمتابعة العمل بالمشاريع البحثية الممولة

عقد الدكتور حمدان ربيع المتولي، رئيس الجامعة، اجتماعًا مع الباحثين المشاركين في المشاريع البحثية الممولة من هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار وأكاديمية البحث العلمي، وذلك لمتابعة سير العمل في هذه المشاريع وتقييم الأنشطة المنفذة منذ توقيع العقود.

وذلك في إطار تعزيز البحث العلمي ودعمه لتحقيق أهداف رؤية مصر 2030.

رئيس جامعة دمياط يتابع المشاريع البحثية الممولة

ركز الاجتماع على ضرورة إعداد تقارير شاملة عن أنشطة المشاريع البحثية منذ توقيع العقود وحتى الآن، لعرضها على المجلس الأعلى للجامعات، وأشار رئيس الجامعة إلى أن هذه المشاريع تمثل عاملًا أساسيًا في رفع تصنيف الجامعة إقليميًا ودوليًا، كما أعلن أن النداء الثالث لصندوق البحوث المركزي في الجامعة سيركز على تمويل مشاريع تعالج قضايا ملحة في محافظة دمياط وتدعم خطط التنمية المحلية.

رئيس جامعة دمياط يعقد اجتماعًا لمتابعة المشاريع البحثية الممولة

وأشار الدكتور حمدان إلى أهمية التعاون المستمر بين الأكاديميين والباحثين من أصحاب المشاريع البحثية الممولة وشركاء الصناعة، مؤكدًا على عقد اجتماعات دورية لتعزيز هذا التعاون.

كما أشاد رئيس الجامعة بمركز التميز البحثي في العلوم الزراعية المتقدمة، داعيًا الباحثين للاستفادة من الأجهزة المتطورة المتاحة بالمركز لدعم وتعزيز قدراتهم البحثية.

وفي ختام الاجتماع، وجه رئيس الجامعة الشكر للباحثين على جهودهم وحثهم على تسريع إنجاز التقارير المطلوبة لضمان متابعة تقدم المشاريع وتحقيق الأهداف المرجوة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.