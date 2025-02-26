الأربعاء 26 فبراير 2025
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محافظات

زيارة لتعزيز الشراكة بين الجامعة والمحافظة

محافظ دمياط: الجامعة بيت الخبرة الذي نعتمد عليه في الخطط التنموية

محافظ دمياط ورئيس
محافظ دمياط ورئيس الجامعة

أجرى الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، ظهر اليوم زيارة إلى جامعة دمياط، حيث كان في استقباله الدكتور حمدان ربيع، رئيس الجامعة، وعدد من قياداتها.

شارك المحافظ في الجلسة رقم 225 لمجلس الجامعة، بحضور الدكتور محمد عماشة، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد شهاب، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا، وعمداء الكليات.

تأكيد على التكامل بين الجامعة والمحافظة

 

خلال كلمته، أكد محافظ دمياط حرصه على دعم كافة مجالس ومبادرات وفعاليات الجامعة، مشيرًا إلى فخره بانتمائه للمنظومة الجامعية،  وموضحًا أن الجامعة تمثل بيت الخبرة الأساسي الذي تعتمد عليه المحافظة في خططها التنموية.

أبرز ملفات التعاون بين الجانبين

أشار المحافظ إلى العديد من نماذج الشراكة الناجحة بين المحافظة والجامعة، ومنها: ملف المدن الإبداعية لمنظمة اليونسكو، تعظيم الاستفادة من الفرص الاستثمارية، ودراسة زراعة الأشجار بطريق شطا بالتعاون مع كلية الزراعة.

 

محافظ دمياط، يشارك جامعة دمياط الاجتماع
محافظ دمياط، يشارك جامعة دمياط الاجتماع

من جانبه، رحب الدكتور حمدان ربيع، رئيس الجامعة، بزيارة المحافظ، مشيدًا بالتعاون الوثيق بين الجانبين في دعم الملفات التنموية، كما وجه الشكر للمحافظ على دعمه المستمر للجامعة ورعايته لكافة الأنشطة والمبادرات.

استعراض رؤية الجامعة وأنشطتها

ناقش مجلس الجامعة عددًا من الملفات والموضوعات المطروحة، إلى جانب استعراض رؤية الجامعة وأبرز جهودها خلال الفترة الماضية.

 

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