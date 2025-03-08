السبت 08 مارس 2025
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مصرع شاب غرقا بنهر النيل في الأقصر أثناء ذهابه لمطار البالون

مصرع شاب غرقا بنهر
مصرع شاب غرقا بنهر النيل

لفظ شاب في العقد الثاني من العمر، انفاسة الأخيرة أسفل مياه نهر النيل بمدينة الأقصر، فجرًا اليوم السبت ثامن أيام شهر رمضان أثناء ذهابه إلى العمل بمطار البالون الطائر.

مصرع شاب غرقا 

وكان اللواء محمد الصاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر تلقى إخطارا من غرفة العمليات بمديرية الأمن يفيد بورود بلاغًا للنجدة بمصرع الشاب عبدالرحمن أحمد ابوالمجد 27 عاما، مقيم البياضية، يعمل مصور فوتوغرافي، غرقا في مياه نهر النيل أثناء عبوره من لانش نهري إلى الآخر سقط بينهما سهوا ولفظ أنفاسه الأخيرة في الحال لكونه لا يجد السباحة.

انتشال جثة شاب الأقصر من نهر النيل 

وعلى الفور انتقل قوات المسطحات المائية وفرق الإنقاذ النهري، إلى محل البلاغ وتم استخراج جثمان الشاب جثة هامدة ونقلها إلى مشرحة مستشفى الكرنك الدولي بمدينة الأقصر لحين انتداب الطبيب الشرعي للتأكد من عدم وجود شبهة جنائية من عدمه والتصريح بالدفن.

وجرى تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات بإشراف من المحامي العام لنيابات الأقصر.

 

 

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