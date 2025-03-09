فضل سورتي يس والواقعة

الدنيا دار محن ومكابدة وإبتلاء ومظاهر الإبتلاءات كثيرة ومتنوعة، منها الإبتلاء في النفس بالمرض البدني والنفسي والفقر والعوز والاحتياج، ومنها الإبتلاء في الأموال بالخسارة والفقد، وضيق ذات اليد، ومنها ومن أشدها الإبتلاء في الأبناء والمقربين، ومنها واصعبها الإبتلاء بفقد الأحبة.

الابتلاءات متنوعة وكثيرة والإنسان منا بطبيعته وحكم تكوينه ضعيف، وإلى ذلك أشار الحق عزوجل بقوله (وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا)، ومن وصف الله تعالى للإنسان أنه هلوعا جزوعا عجولا، ولقد كان من رحمة الله سبحانه على الإنسان أنه لم يتركه لضعفه ويسلمه لعجزه، بل أهلّهُ في قرآنه وكتابه الكريم إلى الإستعداد النفسي لإستقبال البلاء حتى لا يفاجأ به، فقال تعالى (وَلَنَبْلُوَنَّكُم بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ)..

ثم بين فضله على عباده الصابرين فقال عز وجل بعدها ( وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ ۖ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ)، ثم أنه تعالى أمعن لهم في الأجر والفضل والعطاء فقال سبحانه (إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ)، وقال سبحانه (وَاصْبِرُواۚ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ)..

ولقد كان من تمام فضل أن جعل آيات قرآنية أودع فيها سبحانه وتعالى سر الشفاء، وكنا قد ذكرناها في مقال سابق وهي معلومة، وهذا وقد جعل الله تعالى سور في القرآن للعلاج والشفاء ولقضاء الحوائج منها سورة يس، فعنها وفيها قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم (لكل شئ قلب ويس قلب القرآن)، وقال (يس لما قرأت له)، وقال (إقرؤوها على موتاكم)..

هذا ولمن أبتلي بالفقر وضيق ذات اليد فعليه بسورة الواقعة والمداومة على قراءتها صباحا ومساءا، ففي فضلها يقول النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم (من قرأ سورة الواقعة في كل ليلة لم تصبه فاقة أبدا -أي عوز وإحتياج-).. ومن فضلها أنها تزيد الرزق وصلة الأرحام وطول العمر، أي البركة فيه،..

عزيزي القارئ مما تقدم ذكره ندرك الحقيقة التي قد يجهلها البعض وهي أن القرآن الكريم ليس مصدر هداية وتنورير وإرشاد فقط، بل هو مصدر هدى وشفاء كما قال الله تعالى (قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ).

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