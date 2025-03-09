الأحد 09 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

منتخب مصر يهزم ألمانيا ويتأهل لربع نهائي كأس العالم لسلاح الشيش

منتخب مصر لسلاح الشيش،
منتخب مصر لسلاح الشيش، فيتو

كأس العالم لسلاح الشيش، نجح منتخب مصر لرجال سلاح الشيش، في التأهل لربع نهائي بطولة كأس العالم المقامة حاليا في العاصمة الإدارية الجديدة خلال الفترة ما بين 6 وحتى 9 مارس الجاري.

وتمكن منتخب الرجال من تحقيق الفوز على نظيره الألماني في دور الـ16 بنتيجة 45-41 في مباراة قوية ليحسم تأهله لدور الثمانية.

ومن المنتظر أن يواجه منتخب الرجال بعد قليل نظيره الأمريكي في مباراة ربع النهائي وذلك بعد أن فاز الأخير على نظيره البلجيكي بنتيجة 45-15 في دور ثمن النهائي.

 

مباراة مصر وألمانيا، فيتو
مباراة مصر وألمانيا، فيتو

ومثل منتخب مصر اليوم في المباراة كل من محمد حمزة، عبدالرحمن طلبة، سهيل نوار ويحيى ماضي.

وتشهد منافسات الفرق مشاركة 24 منتخبًا في منافسات الرجال و22 منتخبًا في منافسات السيدات من مختلف أنحاء العالم.

وتأهل منتخب مصر للسيدات إلى دور الـ16 بعد فوزه صباح اليوم على منتخب كولومبيا بنتيجة 45-26 في دور الـ32، ليضرب موعدًا مع منتخب فرنسا فيما يواجه منتخب مصر للرجال نظيره الألماني في دور الـ16، بعدما تفوق الألمان على منتخب السويد في الدور الأول.

وكانت منافسات الفردي قد اختُتمت أمس، حيث شهدت البطولة تتويج الإيطالي جيولام بيانكي بذهبية منافسات الرجال، بينما حصدت الكندية إليناور هارفي ذهبية السيدات.

كما شهدت المنافسات تألق المصري عبد الرحمن طلبة، الذي أنهى مشواره في البطولة بالمركز الـ11 بعد أداء مميز، حيث تمكن من الفوز على بطل المجر والسنغافوري جوان كانج قبل أن يتوقف مشواره في ثمن النهائي أمام الإيطالي توماسو ماريني، المصنف الثالث عالميًا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

كأس العالم لسلاح الشيش منتخب مصر العاصمة الإدارية الجديدة منتخب الرجال عبدالرحمن طلبة

مواد متعلقة

انطلاق منافسات الفرق في كأس العالم لسلاح الشيش بالعاصمة الإدارية

عبدالرحمن طلبة يتأهل لثمن نهائي كأس العالم لسلاح الشيش بالعاصمة الإدارية

العاصمة الإدارية تستضيف بطولة كأس العالم لسلاح الشيش مارس المقبل

رئيس الوزراء يهنئ منتخب مصر لسلاح سيف المبارزة بفوزه بذهبية كأس العالم للناشئين
ads

الأكثر قراءة

تكليفات رئاسية جديدة للحكومة

قبل الزيادة الجديدة في أسعار البنزين، خطوات تحويل سيارتك إلى الغاز الطبيعي بسهولة

تراجع مفاجئ للدولار في البنوك

الكشف عن كواليس تدخل محمد صلاح لمنع ليفربول من التغيير أمام ساوثهامبتون

3 % من الأجر التأميني، النواب يحسم علاوة العاملين بالقطاع الخاص بعد جدل برلماني

جنرال أمريكي سابق يحذر من أمر خطير للغاية يدفع الدول العربية للحرب مع إسرائيل

محظورات في مشروع قانون العمل الجديد، تعرف عليها

موعد الافتتاح الرسمى لحديقتي الحيوان والأورمان

منوعات

المزيد

صدمه القطار ولم يمت، رجل ينجو بأعجوبة في بيرو

الملك تشارلز يعقد صفقة ملكية بـ300 مليون دولار لشراء راحة زوجته

تسببت في حرق سيارة، ما هي لعبة الخريس المنتشرة بين أطفال الأردن في رمضان؟

اليونسكو تحذر: دولة واحدة في العالم تمنع الفتيات من الذهاب للمدارس

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر السكر في السوق اليوم الإثنين

آخر تطورات سعر النحاس اليوم الأحد

تعرف على سعر طن القصدير اليوم السبت بالبورصات العالمية

سعر سلندرات الألومنيوم اليوم السبت

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات ربع نهائي كأس مصر (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

سيف الله المسلول، أسرار عبقرية خالد بن الوليد الحربية في "أزمة مالك بن نويرة"

هل الحامل أو المرضعة ملزمة بالصيام؟ الأزهر للفتوى يحسم الجدل (فيديو)

معارك وغزوات، غزوة دومة الجندل وأبعادها السياسية والاقتصادية والعسكرية

المزيد
الجريدة الرسمية