رئيس الوزراء يهنئ منتخب مصر لسلاح سيف المبارزة بفوزه بذهبية كأس العالم للناشئين

هنأ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، منتخب مصر لسلاح سيف المبارزة على فوزه المستحق بالميدالية الذهبية في منافسات الفرق ضمن فعاليات كأس العالم للناشئين التي أُقيمت في سويسرا.

وأعرب رئيس الوزراء عن تقديره لهذا الإنجاز الرياضي المتميز، مشيدًا بالجهود التي بذلها أعضاء الفريق لتحقيق هذا الفوز.

كما تقدم بالتهنئة لوزير الشباب والرياضة، متمنيًا للمنتخب الوطني دوام التفوق وتحقيق المزيد من النجاحات في المحافل العالمية، بما يرفع اسم مصر وعلمها عاليًا.

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