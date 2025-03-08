عبدالرحمن طلبة يتأهل لثمن نهائي كأس العالم لسلاح الشيش بالعاصمة الإدارية

منتخب السلاح، تأهل عبدالرحمن طلبة لاعب منتخب مصر لسلاح الشيش لدور ثمن النهائي من بطولة كأس العالم لسلاح الشيش المقامة في صالات نادي النادي بالعاصمة الإدارية الجديدة خلال الفترة ما بين 6 وحتى 9 مارس الجاري.

ونجح طلبة في تحقيق الفوز في دور الـ32 على بطل المجر جيرجو سزيميس بنتيجة 15-9 ليصل بذلك لدور الـ16.

وكان طلبة قد تمكن من تحقيق الفوز على بطل سنغافورة رافائيل جوان كانج بنتيجة 15-8 في دور الـ64 الرئيسي في أولى مبارياته بالبطولة.

ومن المنتظر أن يواجه طلبة نظيره توماسو ماريني بطل إيطاليا المصنف الثالث عالميا في مباراة ثمن النهائي بعد قليل.

يذكر أن البطولة انطلقت يوم الخميس الماضي، حيث شهدت الأدوار التمهيدية لفردي السيدات، فيما أقيمت الأدوار التمهيدية لفردي الرجال أمس الجمعة، على أن تختتم منافسات الفردي اليوم، بينما يسدل الستار على البطولة غدًا بمنافسات الفرق.

ويشارك في البطولة 46 دولة مختلفة يمثلهم 428 لاعبًا ولاعبة حتى الآن بواقع 242 لاعبًا في منافسات فردي الرجال و186 لاعبة في منافسات فردي السيدات، كما تشهد البطولة مشاركة 26 منتخبًا في منافسات فرق الرجال و22 منتخبًا في فرق السيدات.

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