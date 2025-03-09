جامعة قناة السويس تتألق في بطولة الشهيد الرفاعي وتصعد لدور الـ 32

اختتمت منافسات الدور التمهيدي لبطولة الشهيد الرفاعي لخماسيات كرة القدم، التي تستضيفها جامعة قناة السويس تحت رعاية الدكتور ناصر مندور، رئيس الجامعة.

منافسات قوية بين المشاركين

شهدت البطولة منافسات قوية بين الفرق المشاركة، حيث ضمت مجموعة جامعة قناة السويس كلًا من جامعة مصر الدولية، وجامعة فاروس، والجامعة الألمانية.

تفوق فرق جامعة القناة

وجاءت نتائج المباريات لتؤكد تفوق فريق جامعة قناة السويس، حيث افتتح البطولة بفوز مستحق على جامعة مصر الدولية بثلاثية نظيفة، قبل أن يحقق انتصارًا آخر على جامعة فاروس بنتيجة 4-2، ثم واصل تألقه بفوز كبير على الجامعة الألمانية 4-1.

وأسفرت باقي المباريات عن فوز جامعة فاروس على الجامعة الألمانية 5-3، وفوز جامعة مصر الدولية على فاروس بنتيجة 10-3، وعلى الجامعة الألمانية بنتيجة 4-1.

تصدر الفريق للمجموعة

و تصدر فريق جامعة قناة السويس المجموعة بالعلامة الكاملة، محققًا الفوز في جميع مبارياته، ليصعد رسميًا إلى دور الـ 32، يرافقه فريق جامعة مصر الدولية كوصيف للمجموعة، بينما احتلت جامعة فاروس المركز الثالث، والجامعة الألمانية المركز الرابع.

تميز رياضي جديد للجامعة

و أكد الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، أن تحقيق الفريق للعلامة الكاملة في الدور التمهيدي يعكس التميز الرياضي للجامعة، مشيرًا إلى أن دعم الجامعة للأنشطة الرياضية يأتي في إطار استراتيجيتها الشاملة لبناء شخصية الطالب الجامعي وتعزيز روح المنافسة الشريفة.

وأضاف أن البطولة تحمل اسمًا غاليًا على قلوب المصريين جميعًا، وهو الشهيد الرفاعي، مما يضفي عليها طابعًا خاصًا من التحدي والروح الوطنية.

من جانبه، أعرب الدكتور محمد عبد النعيم، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، عن فخره بأداء فريق الجامعة، مشيدًا بالروح القتالية التي ظهر بها اللاعبون طوال المباريات.

وأكد أن الجامعة توفر كافة الإمكانيات لدعم الفرق الرياضية، إيمانًا بدور الرياضة في تنمية المهارات البدنية والعقلية للطلاب.

وأشاد الدكتور محمود شعيب، منسق عام الأنشطة الطلابية، بالمستوى الفني للبطولة والمنافسة القوية بين الفرق، مشيرًا إلى أن الأداء المتميز لفريق جامعة قناة السويس يعكس حجم الجهد المبذول من قبل الجهاز الفني واللاعبين.

وأكد أن إدارة الأنشطة الطلابية مستمرة في تقديم كل سبل الدعم للطلاب الرياضيين لتحقيق المزيد من الإنجازات.

الجدير بالذكر أن فريق جامعة قناة السويس، بقيادة الجهاز الفني المكون من الكابتن محمد حسن والكابتن أيمن رفعت، سيواجه نظيره فريق جامعة حلوان في دور الـ 32 يوم 11 مارس المقبل على ملاعب الجامعة، في مباراة مرتقبة يأمل فيها الفريق في مواصلة مشواره نحو اللقب.

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