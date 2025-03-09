مصر على جدول تعزيز ثقة صندوق النقد الدولي غدا.. صرف 1.2 مليار دولار.. وارتياح دولى بشأن حزمة الإصلاحات في مصر

أدرج صندوق النقد الدولي مصر على جدول أعمال الصندوق غدا الإثنين 10 مارس لصرف 1.2 مليار دولار هو جزء من الاتفاقية الموقعة بين الحكومة المصرية والصندوق للحصول على 8 مليارات دولار.

أدرج صندوق النقد الدولي مصر على جدول أعمال الصندوق لصرف 1.2 مليار دولار

وأشادت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، بالسياسات التي تتبعها الحكومة المصرية، قائلة: "نحن مرتاحون جدا لحزمة الإصلاحات في مصر. التعديلات التي أجريت جاءت لتعكس الظروف الصعبة التي تواجهها البلاد، لكن الأهداف الأساسية لم تتغير."

ماذا يعني هذا التمويل لمصر؟

ويشير قرار الموافقة على صرف 1.3 مليار دولار ضمن برنامج الصلابة والاستدامة، إلى أنه سوف يعني الكثير لمصر، حيث ستساهم هذه الأموال في العديد من التحسنات الاقتصادية خلال الفترة المقبلة.

وتأتي من أبرز الأمور التي سوف تساهم فيها، العمل على تعزيز احتياطي النقد الأجنبي، مما يساعد في استقرار سعر الصرف، وتمويل مشاريع الإصلاح الاقتصادي، خاصة في القطاعات التي تحتاج إلى دعم مالي إضافي، بالإضافة إلى تقليل الضغوط التضخمية، من خلال تحسين قدرة الحكومة على تنفيذ الإصلاحات دون التأثير السلبي على المواطنين.

كما تساهم في إعادة الثقة في الاقتصاد المصري، مما يشجع المستثمرين الدوليين على ضخ المزيد من الاستثمارات، وهذا في ظل التحديات الاقتصادية العالمية والإقليمية، يعد استمرار التعاون بين مصر وصندوق النقد الدولي عاملا حاسما في دعم الاستقرار الاقتصادي وتعزيز قدرة البلاد على مواجهة الصدمات المالية.

ومع انتظار موافقة المجلس التنفيذي للصندوق على التمويل الإضافي، تبدو مصر على الطريق الصحيح في تنفيذ إصلاحاتها الاقتصادية، مدعومة بإجراءات تتسم بالمرونة والواقعية.

شمول مراجعة الشريحة الرابعة من قرض صندوق النقد لمصر

كشف مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، الدكتور جهاد أزعور، عن شمول مراجعة الشريحة الرابعة من قرض الصندوق لمصر برنامجا جديدا يتعلق بالبيئة والتحول.

وقال أزعور، في تصريحاته لــ "العربية Business" على هامش مؤتمر العلا للأسواق الناشئة، إن هذه المراجعة، تضيف مشروعًا جديدًا يتابع مواضيع البيئة والتحول وما يعرف بـ"تسهيل الاستدامة المرنة"، وهو مُكمِّل للبرنامج الذي كان قائمًا.

وأضاف أنه لهذا السبب يتم إقرار المراجعة الرابعة وبرنامج تمويل جديد، ويعمل فريق العمل من الصندوق مع الحكومة المصرية للانتهاء من كل الإجراءات لوضع هذين الأمرين على جدول أعمال مجلس إدارة الصندوق في الأسابيع المقبلة.

وتسعى الحكومة إلى صرف الشريحة الرابعة بقيمة 1.2 مليار دولار، وشريحة أخرى بقيمة 1.3 مليار دولار من صندوق الصلابة والمرونة.

تجدر الإشارة إلى أنه مع نهاية 2024، كشف صندوق النقد الدولي عن أنه توصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الرابعة بموجب اتفاق تسهيل الصندوق الممدد مع مصر، وهو ما قد يتيح صرف 1.2 مليار دولار بموجب البرنامج من إجمالي قرض وقعته في مارس من 2024 بقيمة 8 مليارات دولار على مدى 46 شهرا.

إدراج مصر على جدول أعمال صندوق النقد الدولي غدا

ومن جانبه أكد الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أن مصر حصلت على دفعات سابقة، آخرها 1.3 مليار دولار في نوفمبر الماضي، مشيرًا إلى أن المراجعة القادمة ضرورية لضمان استمرار التمويل، حيث يراقب الصندوق الأداء الاقتصادي لمصر ومدى التزامها بتنفيذ الإصلاحات المطلوبة.

وجود مصر على أجندة الصندوق بهذا الشكل يعكس تحسن العلاقات بين الطرفين

وأوضح أن وجود مصر على أجندة الصندوق بهذا الشكل يعكس تحسن العلاقات بين الطرفين بعد فترات من التأخير والجدل، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة قد تكون مرتبطة أيضًا بالتطورات الجيوسياسية في المنطقة، خاصة فيما يتعلق بإعادة إعمار غزة والصراع القائم في الشرق الأوسط، إذ أن صندوق النقد، رغم طبيعته الاقتصادية، يعمل وفق أجندة سياسية واقتصادية معًا، وتتأثر قراراته بالمواقف الدولية للدول الكبرى، خاصة الولايات المتحدة.



وأشار الدكتور عبد المنعم السيد إلى أن المفاوضات مع صندوق النقد الدولي ليست مجرد اتفاقات مالية، بل تشمل التزامات بإصلاحات اقتصادية واسعة. ومن بين هذه الإصلاحات:تقليل العجز المالي وزيادة الإيرادات من خلال إصلاحات ضريبية وتوسيع قاعدة الدخل القومي وتحقيق الاستدامة المالية عبر تقليل الإنفاق الحكومي وزيادة الاستثمارات في القطاعات الإنتاجية وتحرير سعر الصرف والتحكم في معدلات التضخم من خلال سياسات نقدية أكثر انضباطًا وإعادة هيكلة القطاعات الاقتصادية، بما في ذلك التخلص التدريجي من الدعم الحكومي في بعض القطاعات، مع تعويض الفئات الأكثر تأثرًا ببرامج دعم مباشرة.

كما أوضح أن تنفيذ هذه الإصلاحات يعتبر عنصرًا أساسيًا في تقييم مصر من قبل المستثمرين الدوليين والمؤسسات المالية، مما يؤثر على مدى قدرتها على جذب الاستثمارات الخارجية.

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