للمرة الثانية.. صندوق النقد يؤجل المراجعة الرابعة مع مصر واقتصادي: سنشهد زيادة في قيمة الجنيه أمام الدولار لهذا السبب

صندوق النقد الدولى ، أشاد صندوق النقد بنجاح الحكومة المصرية في ثبات وتحسين سوق الصرف أمام العملات الأجنبية، ضمن سلسلة مراجعات مستمرة من صندوق النقد للإجراءات الاقتصادية وآليات تحسن السياسة النقدية بعد تحرير سعر الصرف، كما أن المراجعة الرابعة لبرنامج مصر مع صندوق النقد الدولي تأجلت إلى أول نوفمبر المقبل بعد انتهاء اجتماعات الصندوق السنوية.

للمرة الثانية.. صندوق النقد يؤجل المراجعة الرابعة مع مصر

ومن جانبه قال الدكتور على الإدريسي إن هذا التأجيل يعد الثاني للمراجعة الرابعة لـبرنامج صندوق النقد مع مصر، حيث كان من المفترض أن تتم المراجعة في سبتمبر، ثم تم تأجيلها إلى أكتوبر ليتم تاجيلها للمرة الثانية خلال اجتماعات الصندوق السنوية إلى أول نوفمبر، مشيرا إلى أن المبلغ المرتبط بهذه المراجعة يصل إلى 1.3 مليار دولار.

صندوق النقد أشاد بنجاح الحكومة في ثبات وتحسين سوق الصرف أمام العملات الأجنبية

وأضاف الإدريسي قائلا: صندوق النقد أشاد بنجاح الحكومة في ثبات وتحسين سوق الصرف أمام العملات الأجنبية، وتحقيق مصر فائض أولي بين الإيرادات والمصروفات في العام المالي الجديد، حيث ذكر الصندوق الأسبوع الماضي أنه خفف عدة شروط في حزمة الدعم المالي البالغة 8 مليارات دولار لمصر، بما في ذلك السماح بمزيد من الوقت لتنفيذ الإصلاحات.

تنفيذ بعض الإجراءات وفق الاتفاق مع صندوق النقد الدولي

وأشار إلى أنه تم اتخاذ بعض الإجراءات خلال الأشهر الماضية، وفق الاتفاق مع صندوق النقد الدولي منها زيادة أسعار الوقود والسولار والغاز الطبيعي في يوليو الماضي، كما رفعت الحكومة أسعار الكهرباء وفقا لشرائح الاستهلاك.

النتائج الإيجابية لتخفيض الفائدة الأمريكية ستنعكس تدريجيا على سعر قيمة الدولار أمام الجنيه

ونوه الإدريسي بأن النتائج الإيجابية لتخفيض الفائدة الأمريكية ستنعكس تدريجيا على سعر قيمة الدولار أمام الجنيه، كما أنه من المتوقع أن نشهد زيادة في قيمة الجنيه أمام الدولار خلال الفترة المقبلة بدعم جهود البنك المركزي، خاصة بعد تخفيض سعر الفائدة الأمريكية في الاجتماع الأخير.

الحكومة تناقش تطورات المراجعة الرابعة مع صندوق النقد الدولي

قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي، باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن اجتماع اللجنة الوزارية الاقتصادية تابع تنفيذ إجراءات برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يتم تطبيقه من قبل الحكومة بأجهزتها المختلفة بالتعاون مع البنك المركزي، وكذا آخر التطورات فيما يخص المراجعة الرابعة مع صندوق النقد الدولي.



جدير بالذكر ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية فى الأول من اكتوبر حيث تمت مناقشة عدد من الملفات المهمة المتعلقة بالشأن الاقتصادي، وذلك بحضور حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.

كما حضر الاجتماع الدكتور ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، وأحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، وياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، ورامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، ومسئولي الوزارات المعنية والبنك المركزي، حيث تم التأكيد على أن الإجراءات الجاري تنفيذها ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي تستهدف استعادة الثقة في الاقتصاد المصري وتحسين أدائه، وتعزيز قدرته على مقاومة الصدمات.