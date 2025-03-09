الأحد 09 مارس 2025
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رياضة

4 غيابات تضرب صفوف آرسنال في مواجهة مانشستر يونايتد

آرسنال
آرسنال

يحل فريق آرسنال، ضيفًا على مانشستر يونايتد مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ 28 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز على أرضية ملعب أولد ترافورد.

4 غيابات تضرب صفوف آرسنال 

ويعاني آرسنال ومدربه ميكيل أرتيتا من عدة غيابات في صفوفه خلال مباراة الليلة بسبب الإصابات، حيث يغيب كل من: كاي هافيرتس و جابرييل جيسوس وبوكايو ساكا وجابرييل مارتينيلي.

ويدخل آرسنال مباراة الليلة محتلا المركز الثاني، في جدول ترتيب البريميرليج برصيد 54 نقطة، بفارق 16 نقطة عن ليفربول المتصدر، بينما يأتي مانشستر يونايتد في المركز الخامس عشر برصيد 33 نقطة.

موعد مباراة مانشستر يونايتد وآرسنال في الدوري الإنجليزي


وتنطلق صافرة مباراة آرسنال ومانشستر يونايتد، اليوم الأحد في تمام الساعة 6:30 مساءً بتوقيت القاهرة، 7:30 بتوقيت السعودية، ملعب أولد ترافورد.

القناة الناقلة لمباراة آرسنال ومانشستر يونايتد


وتذاع مباراة آرسنال ومانشستر يونايتد  عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس صاحبة الحقوق الحصرية لنقل مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز في الوطن العربي عبر شاشة قناة beIN Sports HD 1..

وتحمل المباراة أهمية كبيرة للفريقين، حيث يسعى  مانشستر يونايتد للفوز لتحسين مركزه في جدول الترتيب، بينما يطمح آرسنال لتحقيق الفوز لتضييق الفارق مع ليفربول المتصدر.

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